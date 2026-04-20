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談鄭麗文訪美效果 學者：要先看川習會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對國民黨主席鄭麗文有望6月訪美，學者嚴震生初步預測，要看川習會結果。（中央社示意圖）
針對國民黨主席鄭麗文有望6月訪美，學者嚴震生初步預測，要看川習會結果。（中央社示意圖）

「若5月的川習會氣氛融洽，國民黨主席鄭麗文6月訪美就能見到美國高層官員！」針對近日鄭麗文對外透露預計6月訪美，美國專家嚴震生受訪時分析，川習會若強調兩岸和平，鄭麗文就可能有機會見到國務院、戰爭部的高階官員，此外很多國會議員與學者也會想見她，以了解國民黨對美態度，同時向鄭推銷軍購。

國民黨主席鄭麗文20日接受廣播節目專訪，被問到訪問美國的規劃時表示，應該是6月最有可能，需要好好安排行程，希望能接觸、看到比較不一樣的朋友。至於訪美見面的層級，她回應，當然是越高越好，她會盡量努力。外界因此關注鄭麗文訪美可能去的地方，以及有可能與誰見面？

有望見AIT官員與學者

對此，政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時表示，鄭麗文訪美必然會見到許多僑胞，且老僑胞對她的歡迎程度可能會超過盧秀燕。此外，包括外交關係協會等美國智庫學者專家應該也會見到。

美國政府官員方面，嚴震生認為，應該也會到AIT在維吉尼亞的辦公室與AIT官員會面，且比起台中市長盧秀燕會聚焦在城市外交，鄭麗文是國民黨主席，可以指揮黨籍立委、握有實權，一些參眾議員可能也想見她，當面喊話請她支持軍購。

美方也想了解鄭麗文

嚴震生預測，此行可能也會見到不少美方前官員、智庫學者（如葛來儀等），智庫學者與鄭見面會想了解鄭的態度：國民黨過去標榜「親美和中」，而如今鄭麗文是比較親美還是親中、還是依舊兩邊平衡？他認為鄭麗文可能會以美方較能接受的「提倡和平」，還有「政經分離」回應美方。

「川普政府的對等關稅，讓台灣轉而要跟中國做生意！」嚴震生指出，鄭麗文可能也會向美方喊話，在關稅議題上不要對台灣施壓太重，因此也可能會見到經貿相關的官員。他強調，還要看5月川習會能否順利舉行，若因為美以伊戰爭又再延期，或是美國總統川普與中國國家主席習近平見面時鬧翻，鄭麗文6月訪美恐不會好過。

中有望盼美與藍交流

但嚴震生也說，若在川習會上，習近平跟川普私下溝通要美方多與國民黨互動的話，鄭麗文訪美說不定就能見到國務院與戰爭部的官員。

他指出，雖然共和黨的國會議員對中國戒心較深，但今年也是期中選舉，因此同時也要跟著川普走，若川習會的結論有「支持兩岸和平交流」等宣示，鄭麗文訪美就會比較順利。

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