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中共對台10措施 學者：美中台關係牽動政策變化性

中央社／ 記者張淑伶台北20日電

針對中共提出對台10項措施，學者肯定今天商總理事長許舒博所呼籲，對岸採購農漁產品不應分藍綠執政縣市；但也表示，兩岸互動有對美戰略因素，在5月「川習會」前，台灣政府對相關措施不會有明顯放鬆。

全國商業總會理事長許舒博今天率旅行、旅館、食品、糕餅、蔬果、遊覽車等產業公協會舉辦記者會。

許舒博主張，中國方面不應該以政治因素就貿然中止已宣布的開放措施，農產品採購不應區分藍綠執政縣市，要一視同仁。他也呼籲台灣政府及在野黨應以產業發展為優先，對人民有利的該開放就開放，讓政策以整體利益為依歸。

致理科技大學國貿系教授張弘遠告訴中央社記者，採購台灣產品不分藍綠是最好的做法，這樣業者才能體會到雨露均沾，且不被外部分化。

不過，他也說，就算對外宣示不分藍綠，但操作的結果仍會「內外有別」、有「親疏遠近」之別，畢竟中共總書記習近平說過，要認為自己是「中國人」，才能夠是「一家人」。

張弘遠說，遊覽車及觀光旅遊業者的確很需要陸客來台，今天隨許舒博開記者會的幾個產業公協會理事長，反映了國內的民生需求。但他認為，兩岸互動要考慮對美戰略因素，在5月美國總統川普訪問中國之前，台灣如果對對岸做太多放鬆表態，「很顯然我們會受到美方的警告」。

他認為，政府恐怕會基於對美戰略要「去中、脫中」，所以短時間內不會有任何政策轉換的空間。

中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪中並與習近平會面後，中共中央台辦主任宋濤12日宣布10項涉台措施，其中有：在堅持「九二共識」、反對台獨政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；支持台灣中小微企業依法、依規開拓大陸市場等。

張弘遠說，對岸提出的10項對台措施都是原則，還沒有具體操作，剛有一個「氣氛」，但如何規劃、雙邊可能的管控機制都沒有，很顯然還是停留在「口惠」的部分，「但是口惠總比之前沒有口惠好多了」。

鄭麗文 鄭習會

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