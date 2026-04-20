「和平與戰爭」民調：57％民眾不信美國會為台與中共開戰

民主文教基金會今天公布「2026台灣生存戰略民調」系列的第二篇，內容聚焦於台海兩岸的和與戰。結果顯示，57%民眾「不大相信」或「完全不信」一旦台海發生戰爭，美國政府會出兵護台，甚至不惜與中國大陸爆發全面戰爭，「非常相信」與「有點相信」者只有24.7%。至於如果發生戰爭，認為美軍能夠「及時有效」派兵救援台灣的，不相信者為55.6%，相信者為31.5%。

至於美國美國是否會把台灣當成與中國大陸談判時的籌碼，擔心者與不擔心者各有45.4%與43.5%。對於台灣向美國軍購的防禦效果，有信心者為36.2%，沒信心者為48.9%。

對於台灣單靠向美國軍購，其實沒法真正達到保護自己的目的，同意者57.6%，不同意者29.2%。對於對美軍購若因美方產能不足交不出武器，在此情況下台灣全靠美國保護，其實很危險，同意者66%，不同意者22.4%。

由於台灣目前與大陸「不接觸、不談判」，反而失去避免戰爭的主動權，只能讓中美兩國決定台灣的未來，同意此說法者37.7%，不同意者47.8%。至於台灣主動面對「一個中國」，談判討論「統一」，是唯一真正避免戰爭的方法，對此說法同意者29%，不同意者57.5%。

如果台灣主動透過政治談判來達成兩岸和平，17.6%認為是「投降的行為」，57.4%認為是「保護人民生命財產的生存智慧」。

面對台灣未來方向，最能令人安心的作法，49.3%認為「主動與中國大陸進行談判避免戰爭」，27.9%「相信美國會保護台灣，繼續買武器對抗中國」。

基金會董事長桂宏誠說，問卷設計的主要目的，是瞭解民眾對這些問題的直覺，所以有時不同題目的結果會有矛盾，這些大眾印象也不一定完全符合事實狀況。

出席發布記者會的立委翁曉玲說，由調查結果可以看出，台灣社會對兩岸問題的態度，愈來愈由「價值對立」轉化為「風險管理」。民眾的腦筋其實很清楚，知道美國會以自身最大利益為考量，不一定會保護台灣。她也表示，如今台灣號稱GDP超越日韓，但是全部集中在半導體，這不僅違反均富的原則，也很危險。

金門大學教授、前立委周陽山也認為，因為美國與伊朗的戰爭，以及鄭麗文訪問大陸等原因，兩岸氣氛出現由量變轉為質變的訊號。