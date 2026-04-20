影／鄭習會後 5成7民眾認以談判獲兩岸和平「是生存智慧」

鄭習會後讓兩岸互動與和平在成為重要話題，民主文教基金會上午對此發布民調，詢問民眾對於「如果台灣主動透過政治談判來達成兩岸和平」的想法時，有5成7民眾認為是「保護人民生命財產的生存智慧」，僅有1成7認為是「投降的行為」，後者比例甚至遠低於民進黨支持率。與會的學者表示，這顯示台灣民意從量變進入質變；台灣社會跟執政黨有非常大鴻溝，民眾面對攸關生命的生存問題是特別務實。

民主文教基金會上午在立法院舉辦「2026台灣生存戰略民調發布系列2：和平或戰爭：戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信」，由民主文教基金會董事長桂宏誠、金門大學兼任教授周陽山、立法委員翁曉玲、新黨副主席李勝峯、民主文教基金會研究員張鈞凱與會討論。