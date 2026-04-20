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大陸惠台政策政府拒接球 業者：再不開放遊覽車業可能會消失

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
中國大陸國台辦日前宣布「10項惠台措施」，針對陸方對台灣工商產業界釋出善意，商總今天舉行記者會，商總理事長許舒博（左三）率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表，呼籲兩岸政府：應加速溝通配套，並提出建議與主張。記者許正宏／攝影
中國大陸國台辦日前宣布「10項惠台措施」，針對陸方對台灣工商產業界釋出善意，商總今天舉行記者會，商總理事長許舒博（左三）率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表，呼籲兩岸政府：應加速溝通配套，並提出建議與主張。記者許正宏／攝影

大陸推出10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小為企業等產業議題，但政府拒絕接球，更外傳大陸施壓台灣產業表態，對此，全國商業總會理事長許舒博駁斥。遊覽車客運業品質保障協會理事長鄭春綢受訪時表示，司機留不住，「連第二代老闆都直接下去開車」。如果政府再不開放，讓遊覽車業繼續痛苦，將來遊覽車業可能會消失。

鄭春綢指出，2016年台灣有1萬7400輛遊覽車，927家車行，但至今只剩下13873輛，888家車行，這代表鼎盛時期至今，產業非常淒苦，司機也頻頻出走，因此若開放陸客來台，對產業會相當有幫助。

「開放，我們就受益。不開放，我們就很痛苦！」鄭春綢受訪時說，遊覽車產業越來越縮減、沒落，司機越來越難請，以前加「外快」，遊覽車司機一個月還能領個八、九萬，現在根本不可能，「我們公司就不用活了」。

鄭春綢表示，因為遊覽車業不像公車有很多政府補助，一個月的車資累積頂多十多萬。所以，不少人都轉去開公車，但公車司機又很辛苦，一趟路程來回三、四個小時，要上廁所也很難。她坦言，很多司機都表達想回遊覽車業，可是問題是：「我們已經養不起他們。」

「我們也是一天到晚在找人。」鄭春綢表示，現在遊覽車司機很難找，老闆如果是第二代，幾乎都自己下去開遊覽車，「做到苦哈哈」。有些第二代不願意接，才會有30幾家車行結束。

鄭麗文 鄭習會 遊覽車 許舒博 大陸惠台措施

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