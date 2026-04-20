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影／批中國大陸假惠台 民進黨團：台灣應走向國際市場

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
鄭習會後大陸宣布10項惠台措施，全國商業總會率工商團體表達訴求，民進黨團副幹事長陳培瑜（左）、民進黨團書記長范雲（右）上午舉行記者會，指中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場。記者陳正興／攝影
鄭習會後大陸宣布10項惠台措施，全國商業總會率工商團體表達訴求，民進黨團副幹事長陳培瑜（左）、民進黨團書記長范雲（右）上午舉行記者會，指中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場。記者陳正興／攝影

鄭習會後，中國宣布10項涉台措施，全國商業總會率工商團體表達訴求，綠營指中國施壓以商逼政。民進黨立院黨團上午舉行記者會對此回應，指出行政院會積極聆聽產業聲音，促成台灣與更多國家的交流，但中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場。

民進黨團副幹事長陳培瑜指出，中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，前總統蔡英文到賴清德總統執政期間，共機共艦平均圍台恐嚇次數上升近五倍，武力威脅從未減弱，民進黨執政不斷釋出善意、加強溝通，共軍依然沒有收手，產業交流、實質賺錢固然重要，但能否長久穩定仍是問題。

為避免台灣過度依賴一中市場，陳培瑜說，嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、台南市長黃偉哲都努力將農產品推向海外，農業部也力促農產外銷，反觀花蓮立委傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚毫無作為，決心讓花蓮擺爛、營造「空城」，讓大家以為沒有開放中國觀光客就會是這個樣子。

鄭習會後大陸宣布10項惠台措施，全國商業總會率工商團體表達訴求，民進黨團副幹事長陳培瑜（左）、民進黨團書記長范雲（右）上午舉行記者會，指中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場。記者陳正興／攝影
鄭習會後大陸宣布10項惠台措施，全國商業總會率工商團體表達訴求，民進黨團副幹事長陳培瑜（左）、民進黨團書記長范雲（右）上午舉行記者會，指中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場。記者陳正興／攝影

鄭麗文 鄭習會 大陸惠台措施 民進黨團 陳培瑜

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