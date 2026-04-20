陸惠台10措施 農業界：不希望再「開開停停」

日前鄭習會結束，中國大陸宣布對台10項措施，全國商業總會今邀7大產業代表舉行座談會，希望我政府以產業與人民利益為主，不要站在產業與人民的對立面。台灣蔬果輸出同業公會榮譽理事長吳清綠表示，期盼這次的惠台措施能真正談好農產品防檢疫規定，不希望再因為其他原因「開開停停」。農友則指出，依附政策的農貿難以長久。

今日出席座談會的吳清綠表示，過去大陸開放我農產品進口，當時我方希望藥檢能制定一個檢驗規範，才不會出現有時順利通關，有時卻卡關的情況，蔬果一旦卡關就容易腐爛，因此希望大陸這次的對台開放農產品政策，能把防檢疫方向都清楚制定，不要再因為其他問題而開開停停。台灣以農為本、民以食為天，農民都希望台灣農產品暢銷全世界，也希望有更多國家可以採購，這是農民的殷切期盼。

吳清綠強調，這次大陸的惠台政策，希望是在互利的情況下開放，我國官員對農民都很體貼，都有極力幫助農民，但這樣不完全能讓生產者有保障，希望兩岸把要進出口的農產品檢疫規範訂定好，長長久久順順利利，農民才不會心有恐懼，畢竟台灣農產品滯銷的話是很大的困擾。

白米炸彈客、彩田友善農作執行長楊儒門認為，台灣自己的努力比較重要，不能都靠別人的施捨，政策既然可以開也就可以停，台灣的消費力在亞洲不會輸給日韓以及中國大陸的沿海城市，我們每年買了許多美國蘋果、紐西蘭奇異果、智利櫻桃等高單價農產品，如果要外銷的話，為何不先穩固國內市場，而是一直進口替代，應該加強國人意識，好吃、便宜的蔬果都在台灣。

楊儒門說，台灣出口到大陸的農產品例如鳳梨、芭樂等，大陸許多地方也都有在種，而且還量大便宜，政策性外銷不是長久之計，農友要的是長長久久、穩定的銷售模式。