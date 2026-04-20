批中國假惠台真侵台 民進黨團：應走向國際不再依賴一中市場

鄭習會後，中國宣布10項涉台措施，全國商業總會率工商團體表達訴求，綠營指中國施壓以商逼政。民進黨立院黨團20日指出，行政院會積極聆聽產業聲音，促成台灣與更多國家的交流，但中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場。

民進黨團書記長范雲20日指出，台灣一向願意開放，無論是農業或是旅遊業，但開放必須對等，也須嚴防中國以「經濟手段」遂行政治目的，台灣應走向世界，不再依賴一中市場。

范雲指出，中國不只針對台灣，也針對所有國家，以日本為例，當時日本首相高市早苗首相講出「台灣有事就是日本有事」，中國就對日本祭出旅遊限制，農產品方面，澳洲也曾發生紅酒事件。周三賴總統將出訪非洲友邦史瓦帝尼，代表台灣走向世界，不會再回到一中框架。

民進黨團副幹事長陳培瑜指出，中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，前總統蔡英文到賴清德總統執政期間，共機共艦平均圍台恐嚇次數上升近五倍，武力威脅從未減弱，民進黨執政不斷釋出善意、加強溝通，共軍依然沒有收手，產業交流、實質賺錢固然重要，但能否長久穩定仍是問題。

為避免台灣鎖進一中，陳培瑜說，嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、台南市長黃偉哲都努力將農產品推向海外，農業部也力促農產外銷，反觀花蓮立委傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚毫無作為，決心讓花蓮擺爛、營造「空城」，讓大家以為沒有開放中國觀光客就會是這個樣子。

陳培瑜指出，國民黨只想把台灣「鎖進一中」，就是為了政治利益，所有產業聲音，民進黨立法院黨團和行政院都會積極傾聽，促成更多跟不同國家之間的交流。但如果只想把台灣鎖進一中，相信所有台灣人看得清楚，未來只會更黑暗，只有走向國際市場，才有更長遠、更美好的未來。