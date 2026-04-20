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鄭麗文赴陸申請480萬補助 林佳龍：鄭習會是否促進民主社會自有評論

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
外交部長林佳龍今天接受廣播節目專訪。圖／取自POP Radio聯播網 官方ＹＴ頻道
外交部長林佳龍今天接受廣播節目專訪。圖／取自POP Radio聯播網 官方ＹＴ頻道

國民黨主席鄭麗文日前率團訪問中國大陸，向台灣民主基金會申請480萬元補助，引發爭議。外交部長林佳龍、基金會副董事長今天表示，鄭麗文在「鄭習會」講的話，是不是要促進民主，社會自有評論。目前程序上還未審查通過，尊重台灣民主基金會的程序辦理。

林佳龍上午接受廣播主持人黃暐瀚廣播節目專訪，針對國民黨向台灣民主基金會申請480萬補助費爭議表示，相關新聞出來前兩天，民主基金會有董事會開會，基金會董事長韓國瑜與他都有出席。董事范雲在會中提出，之前有一些項目不符合宗旨，包含赴中參與交流論壇、進行祭祖文化活動等，董事會中已在討論是否符合標準，結果又爆出來這一次事件，更是「火上澆油」。

至於韓國瑜是否裁示應該檢討，林佳龍說，政黨申請項目要盡量直接符合補助，不是不能去中國，但多少要跟民主自由人權有點關係。

黃暐瀚追問，是否只要向習近平宣揚民主精神，就能申請補助。林佳龍表示，大家對民主會有一個基本定義，不能夠超出太多，例如赴美參加就職典禮、主辦國際論壇、代表出席國際會議等，都可以申請民主基金會補助。

過去是否有國民黨主席赴中與大陸國家主席會面，向基金會申請補助？林佳龍說，應該是沒有，「大家還是會有個界線」，民主基金會很透明，紙包不住火，媒體都會知道。

林佳龍表示，國民黨尚未正式申報本次鄭麗文訪中補助，程序尚未走完，還有討論空間，國民黨也看到了社會反應。國民黨副主席李乾龍也已經表達，若社會認為不妥，國民黨不會硬要申請。林佳龍說，尊重國民黨程序，真的送交審查時，他也會再表示意見，保留一些轉圜餘地。

鄭麗文 鄭習會 林佳龍 台灣民主基金會

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