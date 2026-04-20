籲政府接受惠台措施 許舒博警告：不要站在產業與人民對立面

大陸推出惠台10大措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小為企業等產業議題，但政府拒絕接球，更有聲音認為業者受到大陸壓力，對此，商總理事長許舒博表示，沒有受到任何的壓力，不要用扣帽子的方式打壓產業的聲音，施壓的說法是「莫須有，胡說八道」。

國民黨主席鄭麗文日前訪陸，與中共總書記習近平會面後，大陸隨即推出惠台措施釋放善意，雖然產業界叫好，但經濟部則表示，要相關業者抗拒壓力，避免被政治操作，更要業者和政府站在一起，共同要求大陸揚棄各種附政治目的之操作，才能真正排除商品輸銷大陸的障礙，促進健康有序的兩岸貿易。

商總今舉行記者會，邀請旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等產業代表，呼籲政府要以產業與人民利益為主，不要站在產業與人民的對立面，讓政策以整理利益為依歸。

許舒博表示，有立委批評只有邀請7個公協會，但這種說法真是無知，只邀請7個公協會是因為是產業相關。

許舒博也強調，沒有接到任何大陸施壓電話，反而有接到政府電話，但產業是提出是良性建議，商總代表產業工會生存與發展，沒有要與政府對立，但該說的話政府不能用任何方式阻擾，產業有發聲的自由，不是可以施壓的，「誰造口業，因果自己承受」。

觀光旅館公會理事長蕭景田表示，大陸提出惠台措施是可喜的現象，也是台灣旅宿業者的機會，政府應該要正視，可以期待的政策方向不要落空，兩岸在人流、觀光應該要擴大，入境旅客增加，產業獲利也會大幅度成長。

旅行公會總會理事長吳盈良也說，旅行業從業人員多達數十萬人，疫情過後各地航班都已經恢復，只有兩岸直航航班明顯落後，造成很多前往大陸經商或旅遊浪費很多金錢與時間，在配合國家安全考量的前提下，逐步增加直航航班是必須的，旅行業者都需要生活，不只要歐美、日韓、東南亞等國家，所有能來台灣的旅客都需要，讓所以業者雨露均沾。

遊覽車客運業品質保障協會理事長鄭春綢指出，2016年台灣有1萬7400輛遊覽車，927家車行，但至今只剩下13873輛，888家車行，這代表鼎盛時期至今，產業非常淒苦，司機也頻頻出走，因此若開放陸客來台，對產業會相當有幫助。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，過去政府已經多次強調應該要透過小兩會溝通，而如今大陸已經正式致函給小兩會，希望政府以民眾出行方便，時間、體力與金錢的考量下，讓民眾有更多選擇。

台灣區蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠表示，蔬果有別於其他行業，儲存上有相當的困擾，希望有多一點可以讓業者銷售的通路，大陸推出惠台措施是業者殷切期盼的，希望可以在互惠互利的情況訂定好檢疫規範，讓產品暢銷無阻。

商總也呼籲，陸方對於台灣開放的項目措施，不要因政治因素貿然終止，一旦開放，就應該盡量朝向制度化、常態化，以維持兩岸經貿交流的長期穩定，這是產業問題，政經分離是必要的，不要用政治想法思考產業問題，「我們也是有選票的，用莫須有的方式，你選票會流失。」