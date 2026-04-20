商總惠台措施記者會「以商逼政」？ 業者：扣帽子抹紅才是「以政逼商」

鄭習會後中國大陸宣布惠台十項措施，全國商業總會今日邀集旅行、糕餅、水果等七大公協會產業，針對惠台措施表達交換意見。觀光署昨發布新聞稿表示，部分業者受邀出席商總記者會，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯，立委王定宇、吳思瑤形容這是「以商逼政」。「不要動不動就講『以商逼政』、老是戴人家帽子」，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿認為這種說法其實是「以政逼商」，「『商』哪有能力去逼『政』、『政』才有能力逼『商』」。

觀光署表示，中國發布十項涉台措施，其中第十項「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，受到觀光旅遊業界的關注，部分業者受邀出席商總記者會，據相關資訊指出，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯。

觀光署指出，陸方基於政治理由，二○一九年片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊，此等將陸客赴台旅遊「政治化」、「工具化」、說停就停的操作，不僅傷害兩岸正常交流，並造成我方業者巨大損失。近日中國大陸宣布將「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，再次證明將單純的兩岸觀光交流「政治化」、「工具化」。觀光署強調，恢復陸客來台無論團體旅遊或自由行，皆應由觀光小兩會就旅遊安全、品質、穩定性及公平性等事項，進行協商，作出妥適安排。

許晉睿表示，爭取商機是公協會的份內工作，讓業者忠實反映需求非常重要，「政府不必太緊張，也不要老是戴人家帽子」。他認為，政府或立委、官員動不動就講「以商逼政」，其實是「以政逼商」—「『商』哪有能力去逼『政』、『政』才有能力逼『商』」。

一位不具名的業者表示，「哪來的壓力？怎麼可能受到對岸的壓力？」政府此種「陸方施壓」的說法，反而讓業者感受到壓力、覺得被「抹紅」。 站在產業的立場來看，他認為今天的會議就是讓業者討論交流彼此的需求、未來如何生存下去，政府不需「如臨大敵」。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建認為，兩岸各有各的立場，但「有談就是好事」。他認為，大陸開放陸客來台、但只開部分地區，對旅遊業者幫助不大，影響有限，希望「要開放就全開放」。他認為，只開放幾個地方的陸客來台，還限制東限制西，對台灣旅遊業影響有限。