學者：選戰將至 陸十措施難速實現

鄭習會後陸方提出十項對台措施，民進黨政府迄今不願「接球」。學者表示，兩岸之間，民共沒有互信基礎，處於「冷和」、「不穩定的共存狀態」，而台灣內部朝野也無互信，加上年底選戰在即，十項措施涉及兩岸公權力的事務，要立刻實現，是不切實際的期待。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，關鍵的是，兩岸之間民共沒有互信，台灣內部朝野也無互信，再加上九合一選舉即將登場，甚至連動二○二八總統大選，三項因素連動之下，十項措施很難一步到位，更不可能立即實現。

不過張五岳也說，兩岸雖然在政治上有分歧，但不應讓政治分歧，對兩岸正面交流產生制約；對民進黨、國民黨與共產黨，乃至美中台三方，最重要的共識就是兩岸和平穩定。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，十項措施有些要經過雙方公權力，對陸方而言，基礎就是九二共識，但民進黨不可能接受九二共識；如果民進黨接受，等於功勞是國民黨主席鄭麗文的；長期來看，民共關係難春暖花開。