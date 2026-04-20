冷眼集／政府驚弓之鳥 主導權送對岸

鄭習會後，中共發布對台十項措施，還罕見主動證實，已透過民航小兩會向我方表達恢復兩岸直航航點的意願。面對北京的出招，賴政府不僅不接球，對工商團體預計今天在商總舉行座談會表達訴求，賴政府從中央到各部會卻是如臨大敵，提前發動輿論攻勢，讓人完全看不到政府處理兩岸事務的信心，十項措施竟讓政府成了驚弓之鳥，最後就是把兩岸關係主導權送給對岸。

攤開中共發布的對台十項措施，其中關於國共兩黨交流機制有兩項，這與賴政府的公權力無關；另有三項包含恢復兩岸直航航點、恢復上海及福建居民來台自由行，以及福建與金馬「四通」等，這些須經兩岸當局或透過小兩會機制協商，陸方確實無法單方面實施。

而十項措施中的另外五項，基本上都是大陸單方面的市場開放措施，包含農漁產品輸陸、服務遠洋漁業、食品輸陸便利、台劇在陸播放及支持中小企業開拓大陸市場等，完全不用與賴政府協商。也就是說，十項對台措施有半數之多，只要大陸進一步透過其海關總署、廣電總局、商務部等發布實施細則，即可上路。

賴政府面對大陸出招，無作為、無策略，只是不斷透過各種發言管道重批國共政治交易、是中共進一步統戰和分化，還呼籲工商團體不要附和中共，淪為被利用的工具，好像只要把門鎖起來，台灣就很安全。如果這不是鴕鳥心態，什麼才是？

但民進黨連續執政近十年了，還是這般論調，可說毫無長進。賴政府真的該擔憂的，不是十項措施對台灣的滲透與統戰作用，而是就算賴政府不回應不接招，也只能拒絕十項中涉及我方公權力的三項，其他七項國共仍可繼續推動落實。

屆時，一邊是大陸陸續開放市場，吸納台灣農漁業者、食品企業、編劇人才、中小企業主和創業青年，一邊則是綠營政府繼續高談統戰危害、糖衣毒藥、甜不辣換佛跳牆，徹底淪為兩岸關係中被動的一方；但自詡民主開放的台灣，就這麼沒有信心和底氣？