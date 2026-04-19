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陸惠台政策有政治前提 農業部再籲陸揚棄政治操作

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中國大陸今公布對台10大措施，農業部呼籲，中方應遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，盡速恢復台灣農產品輸入。圖／聯合報系資料照
中國大陸今公布對台10大措施，農業部呼籲，中方應遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，盡速恢復台灣農產品輸入。圖／聯合報系資料照

針對中國大陸日前所提10項惠台措施，農業部今表示，過去台灣農產品對中國大陸市場依賴度較高，但中國大陸近年屢屢不顧國際貿易規範與慣例，以莫須有理由任意暫停我農產品輸入，又拒絕我方所提進行科學諮商的要求，甚至提出政治條件做為恢復開放台灣農產品輸入的前提，呼籲中國大陸應揚棄政治操作，早日與我進行檢疫諮商，在科學原則下盡速恢復台灣農產品輸入。

農業部指出，中國大陸近年來突襲式暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農產品進口，不僅無法提出具體科學證據，更忽視我方多次要求諮商以恢復兩岸農產貿易，嚴重影響我農民收益。中國大陸並於2022年推出「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求各國食品企業必須先行通過中方的註冊認可，產品才能銷中。

然而中國大陸針對我依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方提出台灣合格登錄名單，卻未曾給予具體回應，僅單方面且未敘明理由，同意台灣部分企業登錄，形同對我國農產食品變相實施進口限制措施。中方如此不符國際慣例的做法，顯見中國市場具有高度風險及不確定性，並非台灣農產品可長期依賴的穩定海外市場。

農業部說明，雖然2021年在政府、農民與業者的共同努力下，台灣農產品外銷仍達到歷史新高56.7億美元，但由於拓展新興市場拓展並非一蹴可幾，加上國際航運持續受到2020年全球新冠肺炎疫情爆發的嚴重影響，運輸成本大幅增加，對我農產品出口造成嚴峻挑戰，導致2022年及2023年我農產品出口總值呈現下滑。

雖然2024年農產品外銷金額開始回升，然而2025年我國農業生產受到連續強降雨及颱風等氣候因素影響，許多外銷主力農產品減產，再加上新台幣持續升值及美國實施對等關稅等外在環境不利因素，進而影響我國農產品2025年的出口表現。然而，盡管整體經貿與國內生產環境不佳，2025年我國農產品外銷主要新興市場韓國及澳大利亞，仍較2024年分別成長6.8%及1.2％，拓銷多元市場仍取得相當成果。

農業部指出，台灣農產品外銷中國以外市場的金額在2021年至2025年間，自39.4億美元成長至45.6億美元，同期間中國大陸市場佔我農產品出口總值的比例自19.8%降至11.5%，相較於占比最高2018年的23.2%，更有顯著降低。

農業部強調，台灣農產品以內銷市場為主，不過政府將持續協助農民與業者積極開拓制度透明、符合國際貿易規範，以及遵循科學證據的外銷市場，也呼籲中國大陸應揚棄政治操作，以促進兩岸農產貿易正常化及健康有序發展。

鄭麗文 鄭習會 農業部 大陸惠台措施

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