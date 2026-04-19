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大陸「惠台措施」釋利多？ 食藥署揭輸銷卡關：1568件申請僅15件核准

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
鄭習會後釋出10項惠台措施，多與台灣經濟民生相關，食藥署提醒，食品業者審慎評估中國市場風險。本報資料照片
鄭習會後釋出10項惠台措施，多與台灣經濟民生相關，食藥署提醒，食品業者審慎評估中國市場風險。本報資料照片

中國近日宣布新一波「惠台措施」，其中針對台灣食品輸銷提出「提供註冊便利」等利多，引發外界關注。食藥署今發布提醒聲明，提醒食品業者務必「審慎評估」，切勿過度樂觀看待政策訊號，以免誤判市場風險。

食藥署食品組組長許朝凱指出，依據中國自2022年7月起全面實施的「進口食品境外生產企業註冊」制度，台灣食品若欲輸入中國，須事先完成企業註冊程序。我國過去已透過官方窗口協助業者遞交申請，截至今年5月，累計送件達1568件，但實際獲得核准者僅15件，核准率極低。

許朝凱表示，自去年5月起，中國即未再提供任何審查結果，後續即便我方多次詢問審查進度、標準或補件要求，也未獲明確回應，「有過沒過都不知道下文」。目前不僅無法掌握案件是否通過，連審查標準與流程亦不透明，增加業者接單與市場布局的不確定性。

「特別提醒業者，對於所謂的惠台措施要審慎看待。」許朝凱說，近期中國釋出的政策訊息，表面上強調簡化程序、促進輸銷，但與現行制度執行現況存在落差，恐讓業者誤以為市場環境已明顯改善，實際卻仍面臨高門檻與不確定風險。

許朝凱強調，食品貿易應建立在科學證據、風險評估及國際規範基礎上，並具備程序透明、標準一致與可預測性，才能夠能維持正常經貿秩序與產業信賴。相較之下，目前中國相關制度仍存在審查標準不明、程序不透明、處理期程不確定等問題，已對台灣食品業者造成實質困擾。

面對政策與市場訊息交錯，食藥署建議，業者應從「實際執行條件」出發，審慎評估包括註冊可行性、通關風險與供應鏈穩定性等因素，避免過度依賴單一市場。同時，也應積極分散布局，拓展多元出口通路，以降低地緣政治與政策變動帶來的衝擊。

許朝凱表示，政府將持續扮演協助角色，強化食品安全管理體系、提升業者外銷競爭力，並透過國際接軌與市場拓展策略，協助產業建立更穩定、韌性的出口結構。政策訊號未必等同市場機會，唯有建立在透明制度與穩定規則之上的貿易環境，才能真正為產業帶來長遠利基。

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