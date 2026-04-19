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商總明召集7大公會座談 觀光署籲業界抗拒大陸不當壓力

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
阿里山森林遊樂區是陸客台灣遊玩重點，旅遊與觀光產業相關代表高度期待兩岸破冰。圖／資料照片
阿里山森林遊樂區是陸客台灣遊玩重點，旅遊與觀光產業相關代表高度期待兩岸破冰。圖／資料照片

全國商業總會預定明（20）日串連7大產業舉行座談會。交通部觀光署今日表示，此舉與中國直接及間接的施壓不無關聯，呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，和政府站在一起。

中國大陸公布惠台十項措施後，商總通知明天將邀旅行、旅館、食品等七大業者座談，卻傳出有質疑商總是在中方施壓力，動員產業對台灣政府表態。商總理事長許舒博駁斥，從來沒有施壓一事。

觀光署表示，4月12日中國發布十項涉台措施，其中第10項「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，受到觀光旅遊業界的關注，部分業者受邀出席商總記者會，據相關資訊指出，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯。

觀光署指出，陸客來台無論是團體或個人旅遊，屬兩岸旅遊協議議定事項，須經觀光小兩會就相關事項協商後實施。但陸方基於政治理由，在2019年8月片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊，此等將陸客赴台旅遊「政治化」、「工具化」、說停就停的操作，不僅傷害兩岸正常交流，並造成我方業者巨大損失。

觀光署提到，近日中國片面宣布將「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，再次證明將單純的兩岸觀光交流「政治化」、「工具化」。觀光署為確保兩岸觀光交流健康有序，重申恢復陸客來台無論團體旅遊或自由行，皆應由觀光小兩會就旅遊安全、品質、穩定性及公平性等事項，進行協商，作出妥適安排。

觀光署強調，政府以務實態度處理兩岸觀光事宜，以確保旅遊安全及產業利益，同時呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，避免重蹈覆轍，要和政府站在一起，共同呼籲、要求中方儘速與我政府展開協商，才能維護旅遊秩序及業者利益，確保兩岸觀光交流健康有序發展。

鄭麗文 鄭習會 觀光署 兩岸 許舒博 大陸惠台措施

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