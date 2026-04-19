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經濟部：已有台美MOU、ART、矽盛世宣言等 台灣無須回頭依附中國

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中國大陸鄭習會後提出十項惠台措施，經濟部19日表示，台灣這幾年的經濟表現亮眼，預估台灣2026年經濟成長率為7.6%，高於鄰近國家，更高於中國之4.6%，各項數據也顯示台商對赴中國投資及貿易的興趣已陸續下降至歷史新低。

經濟部表示，綜觀中國自2018年迄今，陸續推出之四波「惠台措施」，內容呈現退縮之勢，國內業者多反應冷淡，顯示中國試圖「以商干政」的手段已無法奏效。而近年台灣經濟已逐漸走出自己的路，包含與美國、日本、韓國與澳洲等，各重要經濟體實質提升經貿合作關係，與世界緊密接軌，無需再走依靠中國的回頭路。

經濟部表示，台灣這幾年的經濟表現亮眼，根據亞洲開發銀行（ADB）2026年4月10日的最新預測，2026年台灣GDP的經濟成長率為7.6%，不但是亞洲新進經濟體中最高者，高於日本、韓國及香港，也高於中國GDP的經濟成長率4.6%。台灣對中國（含港）的投資從2010年的146.2億美元、佔該年度整體對外投資83.8%，已經一路降至2025年的18.73億美元（佔整體4.69%）；我國對外出口比重，中國已從2016年的40.1%降到2025年僅26.6%，顯示台商對赴中國投資及貿易的興趣已陸續下降至歷史新低。

經濟部也指出，自2018年推出所謂「惠台措施」，已是第4波，內容從開放台灣加入「中國製造2025」的高端製造，一路縮小到現在僅有「在有條件的地方新設小額商品交易市場」，國內業者反應冷淡，可以想見對台灣廠商並無吸引力、也並不「惠台」，顯見中國試圖利用經濟策略影響台灣政治的手段並無奏效。

對於台灣未來國際經貿拓展，經濟部則強調，台灣將會按照自己的目標，持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。台灣不但與美洽簽台美經濟繁榮夥伴倡議（EPPD）、台美對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU）、矽盛世宣言等建立台美合作機制，與歐盟創立「台歐盟貿易暨投資對話（TID）」及「台歐盟產業對話會議(IPD)」等機制外，近年由於經貿夥伴的貿易地位提升，台灣目前亦陸續與日本、韓國、澳洲、新加坡等先進國家也已陸續強化雙邊經貿關係。近幾年台灣經濟已逐漸走出自己的路，與世界接軌，不走回頭路。

經濟部也呼籲，相關業者要抗拒壓力，避免被政治操作，並提到許多業者表示，疫情後商品出口至中國常有表單較多及流程較慢的卡關問題，對台灣企業傷害很大，也希望中方正視問題，簡化程序。經濟部再次呼籲業者要和政府站在一起，共同呼籲、要求中國揚棄各種附政治目的之操作，才能真正排除商品輸銷中國的障礙，促進健康有序的兩岸貿易。

鄭麗文 經濟部 鄭習會 MOU 中國大陸

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