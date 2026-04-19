【重磅快評】惠台說成害台 當家別再「以政圍商」阻民間找出路

兩岸關係冰封多年，民間與產業早已苦不堪言。近期隨着在野黨代表團訪陸，北京方面釋出包括農漁產輸入、觀光開放及航點恢復等「十項惠台措施」。這本應是打破僵局、引領產業走出寒冬的契機，遺憾的是，民進黨政府不僅未展現格局積極接球，反而慣性地祭出抹紅老戲碼，甚至將產業求生的吶喊扭曲為受敵勢力指使的陰謀。這種「以政圍商」的傲慢心態，才是摧毀台灣經濟韌性的元凶。

陸委會在第一時間便將大陸十項惠台措施定調為「舊瓶裝舊酒」，批評其具有強烈的政治前提，本質是「害台」。更令人驚訝的是，商總明日邀集七大產業代表召開座談會，會還沒開，執政黨竟將商總等民間團體自發性的交流訴求，抹紅為中共在背後施壓。這種邏輯不僅粗暴，更是對產業主體性的侮辱。

商總理事長許舒博針對「受壓表態」的傳聞憤慨直言：「中方是誰？這樣講真的是胡說。」旅行公會全聯會也強調，其立場純粹是從民生與消費者需求出發。當產業領袖必須戰戰兢兢地發出「文字力求中性」的採訪通知，深怕被媒體扣上「挺陸」大帽時，這反映出台灣當前惡劣的政治環境：只要不符合執政者的意識形態，任何尋求兩岸經貿活水的嘗試，都會被貼上政治標籤。

長期以來，農業部對外宣稱開拓多元市場已見成效，試圖說服農民「沒有大陸市場也沒關係」。數據卻戳破假象。根據統計，去年台灣農產品出口值年減近一成，貿易逆差擴大至142.6億美元。過去五年，農產品出口下滑超過20%，這數字證明中國大陸市場因地理近、運輸成本低、消費習性相近等優勢，根本無法被美、日或東南亞市場完全取代。

當在野黨爭取到農漁產品重新輸陸的機會，政府不僅不給予肯定，反而冷嘲熱諷。難道在執政者眼中，「抗中」標籤比農民的生計與生鮮產品的銷路更重要？

當民航聯繫管道呼籲全面恢復航點，陸委會卻以「需求不高」為由推諉，甚至指責對方的溝通時間點是配合「國共會談」。這種凡事皆政治的思維，完全無視於旅遊、餐飲、運輸等基層產業的生存權。如三三會理事長林伯豐所言，有溝通就是好事，政府應以平常心看待交流。然而，民進黨卻將交流機會視為威脅，將產業訴求視為挑釁，這種以政治枷鎖限縮商業發展的做法，才是真正讓台灣陷入孤立、削弱競爭力的罪魁禍首。

賴清德總統曾在就職演說中曾提及願意重啟觀光與學位生來台，何況在野黨替執政黨開了路、搭了橋，現在大陸方面已提出具體措施，政府就應順勢展現自信與格局，積極與對岸進行技術性磋商。

過去民進黨常指控北京是「以商圍政」，意圖透過經貿影響政治；但諷刺的是，現在的賴政府正是徹頭徹尾的「以政圍商」，用泛政治化阻礙正常的經貿往來。政府存在的目的應是為企業排除障礙、為農民開拓生路，而不是反過來成為民間尋找出路的絆腳石。賴政府應停止對在野黨與企業的抹紅攻擊，回歸民生與經濟實務，讓兩岸經貿重回正常商業規範。