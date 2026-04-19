快訊

專訪／來台發展3年 李多慧「這決定改變了我的人生」

傳川普為美伊衝突焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】惠台說成害台 當家別再「以政圍商」阻民間找出路

聯合報／ 主筆室
針對大陸在鄭習會後宣布的十項惠台措施，商總理事長許舒博下周傳將召開記者會，動員旅行、水果、遊覽車等七大公協會出面對政府施壓。陸委會18日表示，呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具。（本報資料照片）
針對大陸在鄭習會後宣布的十項惠台措施，商總理事長許舒博下周傳將召開記者會，動員旅行、水果、遊覽車等七大公協會出面對政府施壓。陸委會18日表示，呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具。（本報資料照片）

兩岸關係冰封多年，民間與產業早已苦不堪言。近期隨着在野黨代表團訪陸，北京方面釋出包括農漁產輸入、觀光開放及航點恢復等「十項惠台措施」。這本應是打破僵局、引領產業走出寒冬的契機，遺憾的是，民進黨政府不僅未展現格局積極接球，反而慣性地祭出抹紅老戲碼，甚至將產業求生的吶喊扭曲為受敵勢力指使的陰謀。這種「以政圍商」的傲慢心態，才是摧毀台灣經濟韌性的元凶。

陸委會在第一時間便將大陸十項惠台措施定調為「舊瓶裝舊酒」，批評其具有強烈的政治前提，本質是「害台」。更令人驚訝的是，商總明日邀集七大產業代表召開座談會，會還沒開，執政黨竟將商總等民間團體自發性的交流訴求，抹紅為中共在背後施壓。這種邏輯不僅粗暴，更是對產業主體性的侮辱。

商總理事長許舒博針對「受壓表態」的傳聞憤慨直言：「中方是誰？這樣講真的是胡說。」旅行公會全聯會也強調，其立場純粹是從民生與消費者需求出發。當產業領袖必須戰戰兢兢地發出「文字力求中性」的採訪通知，深怕被媒體扣上「挺陸」大帽時，這反映出台灣當前惡劣的政治環境：只要不符合執政者的意識形態，任何尋求兩岸經貿活水的嘗試，都會被貼上政治標籤。

長期以來，農業部對外宣稱開拓多元市場已見成效，試圖說服農民「沒有大陸市場也沒關係」。數據卻戳破假象。根據統計，去年台灣農產品出口值年減近一成，貿易逆差擴大至142.6億美元。過去五年，農產品出口下滑超過20%，這數字證明中國大陸市場因地理近、運輸成本低、消費習性相近等優勢，根本無法被美、日或東南亞市場完全取代。

當在野黨爭取到農漁產品重新輸陸的機會，政府不僅不給予肯定，反而冷嘲熱諷。難道在執政者眼中，「抗中」標籤比農民的生計與生鮮產品的銷路更重要？

當民航聯繫管道呼籲全面恢復航點，陸委會卻以「需求不高」為由推諉，甚至指責對方的溝通時間點是配合「國共會談」。這種凡事皆政治的思維，完全無視於旅遊、餐飲、運輸等基層產業的生存權。如三三會理事長林伯豐所言，有溝通就是好事，政府應以平常心看待交流。然而，民進黨卻將交流機會視為威脅，將產業訴求視為挑釁，這種以政治枷鎖限縮商業發展的做法，才是真正讓台灣陷入孤立、削弱競爭力的罪魁禍首。

賴清德總統曾在就職演說中曾提及願意重啟觀光與學位生來台，何況在野黨替執政黨開了路、搭了橋，現在大陸方面已提出具體措施，政府就應順勢展現自信與格局，積極與對岸進行技術性磋商。

過去民進黨常指控北京是「以商圍政」，意圖透過經貿影響政治；但諷刺的是，現在的賴政府正是徹頭徹尾的「以政圍商」，用泛政治化阻礙正常的經貿往來。政府存在的目的應是為企業排除障礙、為農民開拓生路，而不是反過來成為民間尋找出路的絆腳石。賴政府應停止對在野黨與企業的抹紅攻擊，回歸民生與經濟實務，讓兩岸經貿重回正常商業規範。

鄭麗文 鄭習會 陸委會 兩岸

延伸閱讀

【重磅快評】老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

陸委會籲商總別成中方工具 王鴻薇批：在自己人裡面找敵人

惠台政策叩門受阻…農產銷路難開 蕭漢俊籲賴政府放下意識形態

綠：惠台10條是舊政策剪貼 軍事威脅不停善意不可信

相關新聞

商總聯合七大公會挺中共10項惠台政策 王定宇批：以商逼政

傳出全國商業總會因受中國施壓，將於20日結合七大公協會力挺陸十項惠台政策，民進黨立委王定宇說，所謂惠台措施實質上「口惠而實不至」，對台灣經濟沒有幫助，北京才需動用「以商逼政」的老手段施壓。他呼籲政府支持工商團體，保障台商權益。

商總座談會聚焦對台優惠遭質疑陸方施壓 連勝文：政府不做，丟臉

大陸宣布對台10項措施，商總預計明邀7大產業代表舉行座談會，傳出是陸方向商總施壓，國民黨前副主席、中評委主席團主席連勝文表示，此說法完全胡說八道，商總的存在就是要促進台灣商業的發展，如果這都要有人施壓來做，這些工會也不需要存在，反嗆這些工作原本是政府該做，卻變商總做「這才是最丟臉的」。

陸提惠台措施 經濟部：台灣持續與世界接軌…無須回頭依附中國

針對中國提出十項惠台措施，經濟部今天表示，台灣這幾年的經濟表現亮眼，預估台灣2026年經濟成長率為7.6%，高於鄰近國家，更高於中國的4.6%，各項數據也顯示台商對赴中國投資及貿易的興趣已陸續下降至歷史新低，且綜觀中國自2018年迄今，陸續推出之四波「惠台措施」，內容呈現退縮之勢，國內業者多反應冷淡，顯示中國試圖「以商干政」的手段已無法奏效。而近年台灣經濟已逐漸走出自己的路，包含與美國、日本、南韓與澳洲等，各重要經濟體實質提升經貿合作關係，與世界緊密接軌，無需再走依靠中國的回頭路。

【重磅快評】惠台說成害台 當家別再「以政圍商」阻民間找出路

兩岸關係冰封多年，民間與產業早已苦不堪言。近期隨着在野黨代表團訪陸，北京方面釋出包括農漁產輸入、觀光開放及航點恢復等「十項惠台措施」。這本應是打破僵局、引領產業走出寒冬的契機，遺憾的是，民進黨政府不僅未展現格局積極接球，反而慣性地祭出抹紅老戲碼，甚至將產業求生的吶喊扭曲為受敵勢力指使的陰謀。這種「以政圍商」的傲慢心態，才是摧毀台灣經濟韌性的元凶。

民進黨中國部：中共「新十條」全是舊政策 對台武力威脅仍在缺乏善意

鄭習會後，中共宣布涉台10項政策，民進黨中國部19日重申，「新十條」只是百條舊政策的回收再包裝；中國一方面釋出經濟與交流訊號，另一方面卻持續以軍機、軍艦與海警船擾台；在武力威脅持續存在的情況下，「善意」缺乏基本可信度。

陸委會籲商總別成中方工具 王鴻薇批：在自己人裡面找敵人

「惠台十項措施」話題持續，商總將於明天召開觀光旅遊相關七大產業座談，遭指是因「中方施壓」，陸委會也籲別成工具。國民黨立委王鴻薇批評，台灣觀光產業目前苦撐待變，若陸委會、民進黨人士還有這種所謂施壓的指控，不過就是在自己人裡面找敵人，不管產業困境與死活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。