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商總聯合七大公會挺中共10項惠台政策 王定宇批：以商逼政

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

傳出全國商業總會因受中國施壓，將於20日結合七大公協會力挺陸十項惠台政策，民進黨立委王定宇說，所謂惠台措施實質上「口惠而實不至」，對台灣經濟沒有幫助，北京才需動用「以商逼政」的老手段施壓。他呼籲政府支持工商團體，保障台商權益。

王定宇指出，「惠台十大措施」本質上是「糖衣毒藥」，「不大也不惠」，將風險轉嫁台灣，而中國得利，因此台灣社會沒有太大反應。他分析，正因這項政策對台灣經濟沒有幫助，北京才必須透過「以商逼政」的老手段，利用商界人士向政府施壓，是否會有效果，過段時間就會知道。

王定宇進一步強調，隨著全球非紅供應鏈成形及中國經濟下滑，台灣商界對陸依賴顯著降低，目前七大工商團體更趨向「保台親美」，也要求立法院盡速通過總預算、軍購預算。

他呼籲，政府應給予國內工商團體最大支持，保護台商權益，應對中共不尊重市場機制、將經商行為轉化為政治武器的作法，以及將國民黨與商界聲音當作對付台灣工具的武器，相信跟中國打過交道的台灣應該更加清楚。

鄭麗文 鄭習會 商總 王定宇 中共

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