民進黨中國部：中共「新十條」全是舊政策 對台武力威脅仍在缺乏善意

鄭習會後，中共宣布涉台10項政策，民進黨中國部19日重申，「新十條」只是百條舊政策的回收再包裝；中國一方面釋出經濟與交流訊號，另一方面卻持續以軍機、軍艦與海警船擾台；在武力威脅持續存在的情況下，「善意」缺乏基本可信度。

民進黨中國部今天透過臉書發文指出，盤點自2018年以來，中國已陸續推出「惠台31條」（2018）、「惠台26條」（2019）、「農林22條」（2021）、「福建對台21條」（2023）等措施，累積達到100條。此次「新十條」，不過是從既有政策中剪貼重組、再次包裝。所謂的「新」，其實正是表示過去這些「惠台」政策實際上很無感，或是根本口惠實不至。

民進黨中國部表示，這些政策過去多未落實，甚至早已證明獲利效果有限。如今重新包裝後利用「鄭習會」後推出，並非政策升級，而是統戰話術的再加工。這類操作的本質，就是透過資訊包裝製造「利多假象」，試圖影響台灣社會認知。

民進黨中國部指出，兩岸交流之所以困難，關鍵在於中國長期將交流與政治綁在一起。無論是「九二共識」或「反對台獨」等條件，都是在要求台灣接受其政治框架。更值得警惕的是，中國過去多次將經貿與交流作為政治工具，隨時都可能中止、限制甚至制裁台灣特定產業。這些前例清楚顯示，「利多」並不穩定，反而可能轉化為壓迫工具。

民進黨中國部強調，任何沒有制度保障、缺乏可預測性的政策，都有高風險，不應被視為真正的利多，同時，這幾年努力開拓有成的國際市場不應該輕言放棄，如兩岸航點恢復、觀光開放、中國學生來台等涉及需兩岸協商的議題，台灣政府早已多次透過公開管道與既有機制表達應進行制度化協商，但中國方面長期不願正面回應。

此外，民進黨中國部批評，中共對台始終採取「兩手策略」：一方面釋出經濟與交流訊號，另一方面卻持續以軍機、軍艦與海警船擾台。在武力威脅持續存在的情況下，「善意」缺乏基本可信度。民進黨中國部呼籲，中國應立即停止對台軍事壓迫與灰色地帶行動，否則任何政策宣示都難以被視為真誠。