陸委會籲商總別成中方工具 王鴻薇批：在自己人裡面找敵人

「惠台十項措施」話題持續，商總將於明天召開觀光旅遊相關七大產業座談，遭指是因「中方施壓」，陸委會也籲別成工具。國民黨立委王鴻薇批評，台灣觀光產業目前苦撐待變，若陸委會、民進黨人士還有這種所謂施壓的指控，不過就是在自己人裡面找敵人，不管產業困境與死活。

中國大陸公布「惠台十項措施」後，商總通知將在20日邀集旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等七大產業代表召開座談會，此舉引發外界關注，甚至傳出質疑商總是在中方施壓下，動員產業，向台灣政府表態。

陸委會昨天呼籲，相關公會不要屈從中方壓力，拒絕被利用成施壓政府工具。商總理事長許舒博表示，從沒施壓一事，「中方是誰？這樣講真的是胡說」。商總表示，座談聚焦產業實務需求，將各公協會的具體意見系統化整理後提供給政府參考，以期在兼顧現狀下尋求產業發展空間。

王鴻薇表示，全國商總本來就是全國服務業的結合，而且觀光產業是重要的一環，大家都知道台灣目前觀光產業是苦撐待變，如果陸委會、民進黨人士視為是中共間接施壓，民間幫助中共來施壓我方政府的話，此種指控不過就是在自己人裡面找敵人；民進黨政府若一味操作抗中保台，就坐實了民進黨只是在操作政治，卻不顧現在觀光產業經營的困境與死活。