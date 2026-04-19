商總座談會聚焦對台優惠遭質疑陸方施壓 連勝文：政府不做，丟臉

大陸宣布對台10項措施，商總預計明邀7大產業代表舉行座談會，傳出是陸方向商總施壓，國民黨前副主席、中評委主席團主席連勝文表示，此說法完全胡說八道，商總的存在就是要促進台灣商業的發展，如果這都要有人施壓來做，這些工會也不需要存在，反嗆這些工作原本是政府該做，卻變商總做「這才是最丟臉的」。

大陸宣布十項惠台措施，涉及陸客自由行、農產品銷陸等，商總通知將在20日邀集旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等七大產業代表召開座談會，引發外界關注，但也有人質疑商總是在中方施壓下，動員產業，向台灣政府表態。

連勝文表示，商總的存在就是要促進台灣商業的發展，只要對台灣發展有潛力，或是幫台灣企業製造更多收入，這些都是好事，根本不需要人家施壓，如果連這些好事都要被施壓才來做的話，「這些工會也根本不需要存在」，此言論完全是胡說八道。

連勝文強調，能夠恢復一些與陸方良好互動，台灣該如何應對、協調這些應該都是政府要做的事情，反而現在變成商總來做，「最丟臉的是政府」。