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惠台政策叩門受阻…農產銷路難開 蕭漢俊籲賴政府放下意識形態

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市農會理事長蕭漢俊。記者徐白櫻／攝影
高雄市農會理事長蕭漢俊。記者徐白櫻／攝影

台灣的石斑魚、鳳梨與鳳梨釋迦等曾是外銷中國大陸市場主力，因兩岸政治情勢中斷，政府開拓新市場又不如預期，產地價格腰斬，如今中國大陸惠台政策叩門又受阻，再度引發農漁民的焦慮與無奈。高雄市農會理事長蕭漢俊籲賴政府放下意識形態，在大陸發布惠台政策之際，應順勢銜接兩岸市場，不要為反對而反對。

蕭漢俊指出，中國大陸市場擁有14億人口，對台灣農產品而言仍是龐大出口機會，既然對方已釋出善意、開了一扇門，政府應順勢而為，但賴政府對大陸惠台政策卻採取排斥態度，絕非是照顧農民的做法。

他也不滿賴政府逢中必反，直言不要大陸對台灣好就說統戰，根本已成為民進黨意識形態的反射動作，讓農民受害，他強調，如果對農民有利，政府就應該去做。

蕭漢俊表示，美台關稅談判後，美國農產品以零關稅進入台灣市場，包括葡萄、柑橘、蘋果等產品，對本土果農形成直接競爭，在拓展外銷方面，日本市場穩定但銷量不多，東南亞因氣候條件相近、農產品重疊度高且消費能力有限，銷量成長空間也不大。

他說，目前農民面臨嚴重滯銷問題，只能勉強維持生計，長期下去恐難以為繼，政府應正視農民心聲，重新檢視兩岸農產政策與整體外銷布局，不要讓意識形態凌駕農民生計，只要市場能打開、通路順暢，農產品自然能找到價格支撐。

鄭麗文 鄭習會

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