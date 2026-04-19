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商總邀座談 旅遊業：盼民生優先

聯合報／ 記者鍾張涵甘芝萁／台北報導

中國大陸公布「惠台十項措施」後，商總通知將在廿日邀集旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等七大產業代表召開座談會，此舉引發外界關注，甚至傳出質疑商總是在中方施壓下，動員產業，向台灣政府表態。對此，商總理事長許舒博表示，從來沒有施壓一事，「中方是誰？這樣講真的是胡說」。

旅行公會全聯會理事長吳盈良表示，公會的立場是希望政府從民生的角度來思考，評估哪些航點是可以增班、直航，讓旅客可以更便利、節省時間與金錢，這個立場是以旅客、消費者需求優先的，全聯會不會涉及政治，也不會以商逼政，「我們的立場就是希望政府可以從民生、經濟角度重新評估」。

據悉，商總十七日發出採訪通知後，部分媒體隨即以「挺陸」等字眼進行報導，導致理監事與會員紛紛致電詢問。商總強調，該說明會旨在針對政策影響，搜集各方看法，所有通知文字均力求中性，就是擔心被誤會或大做文章，導致產業訴求失焦。

面對兩岸經貿新局，產業界普遍希望能有更清晰的對話窗口。商總表示，座談會將聚焦於產業實務需求，將各公協會的具體意見系統化整理後提供給政府參考，以期在兼顧現狀下尋求產業發展空間。

三三會理事長林伯豐上周在四月例會上接受媒體提問，也對兩岸交流提出肯定，強調產業界認為鄭習會「滿成功的」、「有溝通是好的」，對台灣農、漁業、外銷及旅遊業發展都有幫助，也希望台灣政府能平常心看待兩岸交流，以對台灣有利的方向發展。

鄭麗文 鄭習會 商總 許舒博

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