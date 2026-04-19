新聞眼／兩岸破冰新契機 賴政府別再政治掛帥

鄭習會後，中國大陸提出十項對台措施，但這些對台措施能否實際落實，重點還是取決於執政的民進黨政府，目前看來，民進黨政府的眼光仍維持在選舉考量，認為一切都沒好事，放眼府院皆不支持；過去十年，兩岸斷聯冰封，如今好不容易出現破冰新契機，賴政府莫再政治掛帥。

賴政府不接受這十項對台政策主因有二，首先是認為這些看似利多的政策，必須在反對台獨及接受九二共識的基礎上，光是這點，民進黨政府就完全不可能同意。再者，這筆對台利多勢必記在國民黨主席鄭麗文頭上，加上年底將迎來地方選舉，民進黨更不會對大陸有任何善意及好臉色看，好延續抗中保台的訴求及主軸。

民進黨政府還在「鬥」，但如此一來，對台灣的老百姓反而是最不好的，就形成一場「零和遊戲」；雖然鄭習會能否達成和平共識仍存疑，但有更多交流總是好過兩岸交惡。

然而，連綠營地方民代都感受到來自基層的壓力，反映出台灣當前經濟成長紅利實際上存在高度分布不均現象。雖然股市屢創新高，但多數集中在科技業，從業人數更多的傳產及中小企業都嗷嗷待哺，尤其失去大陸市場的台灣農產品，迄今仍然無法全數移轉到其他市場，才會在綠營相對優勢的中南部選區，都出現「希望和大陸經濟交流」的聲音。若民進黨片面阻絕掉陸方十項對台措施，只是在和選民過不去。

台灣傳產和觀光業現在都是咬牙苦撐，民進黨應當視民如傷，否則到頭來也不利選情；如果賴政府依舊把惠台措施當成交流工具化、經貿武器化的統戰作法，就應當設法自己去和大陸談，而不是持續讓兩岸關係繼續一灘死水。