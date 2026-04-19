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陸缺口難填補 農產外銷5年減逾2成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

中國大陸幾年前對台多項農漁產品祭出禁令後，農業部宣稱近年開拓多元外銷市場，轉向美日及東南亞等地，已取得具體成效，不過根據農業部農貿統計顯示，整體出口表現仍未明顯回升，去年出口值比前年減少四點七億美元，年減將近一成，農產品貿易逆差擴大為一四二點六億美元，逆差持續擴大，農產品出口過去五年下滑超過百分之廿，顯示中國大陸市場萎縮後，其他市場很難完全填補缺口。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，政府一直說這幾年在大陸以外的海外市場有具體的成效，但本來基礎就太少，出口量只要增加一點，成長率看起來就很高，要看的其實是實際出口量，以及有沒有持續成長。

他認為，中國大陸仍是台灣農產品重要外銷市場，必須重視，也應該持續經營。尤其農產品講求新鮮，兩岸距離近、運輸成本相對低，加上民眾消費習慣相近，這是其他海外市場難以取代的優勢。

但他也強調，兩岸農產貿易應該回歸正常商業活動，陸方若對台灣農產品提出檢疫或不合格疑慮，應循國際規範、提供充分資訊，台灣這端也要盤點、檢討生產源頭、採收、檢疫、外銷的每個環節是否有需要精進之處。

楊明憲說，過去台灣對大陸市場依賴過深，但開拓多元市場本就是應該長期努力的方向，除了到海外展售，也應該對準經營，打開通路與供貨鏈，這些都需要時間深耕。台灣農產品品質絕對不輸人，若能在外銷市場建立一套好的模式，也可成為台灣農業升級的典範。

據農業部統計，二○二一年我國農產品出口值五十六點七億美元，直到去年的四十四點五億元，近五年來，我總體出口值下滑約百分之廿一點五。

以去年來看，農產品出口值四十四點五億美元，較前年減少四點七億美元，減少了百分之九點六，農產品的進口值一八七點一億美元，較前年增加了五點三億美元，增幅為百分之二點九。由於出口減少、進口增加，導致農產品的貿易逆差擴大至一四二點六億美元，較前年增加了十億美元、百分之七點六。

若以農產品出口國來看，去年以美國八點三億美元居冠，其次是對日本出口六點三億美元。至於中國大陸，位居我國農產品出口第三大國，去年出口值五點一億美元，較前年減少二點四億美元，減少幅度高達百分之卅二。

鄭麗文 鄭習會 東南亞 農業部 兩岸

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