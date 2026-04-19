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產地價腰斬、利多受阻 農漁民焦慮

聯合報／ 記者潘奕言巫鴻瑋尤聰光郭韋綺周宗禎王昭月／連線報導
鳳梨正盛產，中國大陸市場關閉後，日本市場吸收量遠不如預期，如今產地均價已跌得相當低，農民苦不堪言。記者蘇健忠／攝影
鳳梨正盛產，中國大陸市場關閉後，日本市場吸收量遠不如預期，如今產地均價已跌得相當低，農民苦不堪言。記者蘇健忠／攝影

台灣的石斑魚、鳳梨與鳳梨釋迦等曾是外銷中國大陸市場主力，為農漁民帶來優渥收入，隨著兩岸經貿情勢轉變，台灣農漁產品輸陸受阻，政府開拓新市場不如預期，基層農漁民抱怨產地價格腰斬，如今大陸惠台政策又受阻，隨產季到來，再度引發農漁民的焦慮與無奈。

高雄市農會理事長蕭漢俊說，美國農產品葡萄、柑橘、蘋果等可能以零關稅進口形成衝擊；日本市場穩定但成長小；東南亞則因氣候條件相近、品類重疊度高且消費能力有限。他認為政府應正視農民心聲，重新檢視兩岸農產政策與整體外銷布局，不要讓意識形態凌駕農民生計，「市場能打開、通路順暢，農產品自然能找到價格支撐」。

「政府沒辦法解決問題，又不讓我們賣。」南部一名陳姓農民感嘆，民進黨政府「逢中必反」的意識形態綁死了台灣農漁民，大陸惠台政策受阻衝擊的不僅是農漁民，當支持者生活過不下去時，誰還能繼續挺下去？

高雄石斑魚養殖產銷班長林松欉感嘆，台灣石斑魚出口暢通時，每公斤價格逾三百元，禁止輸陸後，台灣內需市場無法消化，供過於求價格慘遭「腰斬」，目前每公斤剩約一百六十元。

他說，政府鼓勵漁民開發歐美市場，但飲食習慣差異大，西方消費者接受度不高。

台南鳳梨貿易商吳先生說，過去產量過剩，大陸市場能維持價格穩定；如今政府推動的日本市場吸收量有限，農民幾乎無感。更令農民憂心的是近年政府不斷開放包括美國等農產進口，產地均價已跌至每台斤十二、十三元的低位。

高齡七十歲的李姓老農痛批政府「說一套做一套」。他表示，台灣鳳梨種植已成夕陽產業，農村勞動力全靠外籍移工支撐。過去政府定期舉辦鳳梨講習、協助農藥殘留化驗，如今多停擺。市面上鳳梨品種從十多種銳減至兩三種，農民獲利空間萎縮，政府視而不見。

台東鳳梨釋迦劉姓農民表示，銷往大陸時量大、價格穩定；轉內銷或其他外銷市場價格波動劇烈，有時甚至低於成本。雖然政府宣稱積極開拓東南亞與香港市場，但新市場的消化量及成本，無法補足大陸市場缺口。

台東縣農會理事長楊招信表示，分散市場長期而言雖好，但農民更需「穩定且量大」的通路。

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