傳陸動員公協會表態「惠台」 吳思瑤：以商逼政、應慎辨魔鬼交易

全國商業總會理事長許舒博將於20日動員旅行、旅館、食品、糕餅等7大公協會代表，召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，有學者解讀，應是向政府施壓，企圖影響年底選情。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，此類做法本質上是「以商逼政」，且採取非政府間正式管道，具高風險，呼籲產業界應審慎辨識這場缺乏保障的「魔鬼交易」。

吳思瑤表示，中國大陸片面宣布的惠台做法，並非依循正常的官方對官方、政府對政府管道，而是試圖以「黨對黨」的方式凌駕國家公權力，這種跳過政府授權的操作，不僅缺乏法律基礎，更使相關措施處於高風險狀態，對台灣企業而言，完全欠缺應有的制度性保障。

吳思瑤認為，產業界不應忽視過去的「黑紀錄」，中國過去經常出現片面開放後又片面終止的案例，「今天開放、明天終止」的情況一再發生，這種不穩定的政策環境對產業安全構成威脅，產業界過去吃過的虧已經太多，這些缺乏合約與授權的承諾，往往讓產業陷入失利境地。

吳思瑤強調，中國絕對是以商逼政，對方的政治目的非常清楚，即是透過產業喊話來操作輿論，若產業界隨之起舞，實則是中了對方的計謀。屆時還是會觀察產業界具體的訴求為何，但仍要提醒各大公協會應具備辨別風險的能力，對方這些不合法的誘因如同「魔鬼的交易」，產業界必須深思其背後的高風險與不穩定性，避免成為中國對台施壓工具的一部分。