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鄭習會後陸提對台觀光、農漁產利多 中南部綠委憂影響選票流向

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠營原先預期，「鄭習會」加深國民黨親中標籤，有機會成為年底地方選舉，藍綠氣勢消長的轉捩點，但黨內事後評估，其實對縣市長選情加分有限，且陸方提出開放觀光、農漁產等措施，對基層仍有吸引力，應提防組織票鬆動。圖／聯合報系資料照片
綠營原先預期，「鄭習會」加深國民黨親中標籤，有機會成為年底地方選舉，藍綠氣勢消長的轉捩點，但黨內事後評估，其實對縣市長選情加分有限，且陸方提出開放觀光、農漁產等措施，對基層仍有吸引力，應提防組織票鬆動。圖／聯合報系資料照片

鄭習會」後，中國大陸提出10項對台措施，綠營原先預期，「鄭習會」加深國民黨親中標籤，有機會成為年底地方選舉，藍綠氣勢消長的轉捩點，民進黨立委王世堅更說「國民黨主席鄭麗文是上帝送給民進黨最好的禮物」；但黨內事後評估，其實對縣市長選情加分有限，且陸方提出開放觀光、農漁產等措施，對基層仍有吸引力，應提防組織票鬆動。

民進黨人士表示，民進黨高度關注鄭麗文訪陸行，除了這牽動敏感的兩岸神經外，另一大主因就是還涉及中間選民選票流動。目前賴政府執政狀況雖回穩，中央執政不至於對年底選戰是包袱，但整體處在不上不下狀況，以選戰術語來說，「勢」還沒來。

民進黨人士指出，鄭麗文訪陸行，國民黨民代各個躲得老遠並非隨行，黨內評估連藍營內有選舉壓力的立委都在切割鄭麗文，「鄭習會」後有可能就會民進黨年底選戰反攻的起點，但根據內部民調顯示，雖有新北、基隆首長參選人幾乎追平的亮點，但整體而論，其實「鄭習會」後不只藍綠基本盤大致不變，中間選民也並未大幅改變投票意向。

派系人士分析，民進黨在「鄭習會」期間連日輿情砲火全開，卻未有重大選情斬獲的重要原因是，鄭麗文的親中標籤，不是這次訪陸行才被貼上的，早在她競選國民黨主席時，社會印象就已底定，一個本來就親中的國民黨政治人物去見了習近平，對民眾來說並不是新鮮事，自然不會有大規模選票流動。

綠營在「鄭習會」後得分有限，且已開始防範陸方提出的對台10項措施，可能造成的失分。一位農業縣綠委說，所謂台灣景氣史上最佳，其實都集中在科技業；農漁業、觀光業近年尤其在表現並不理想，很大一部分原因就是少了大陸市場，雖然農漁民也知道大陸市場伴隨風險，但其不可取代性確實存在。

民進黨立委指出，若真有哪個自由民主陣營市場，能吃下大陸流失的市場或填補陸客缺口，讓農漁民、旅宿業無痛轉單，農漁民早就過去了；現實狀況就是做不到，陸方在此時祭出優惠措施，對基層還是具有吸引力，特別是這些族群有相當比例還是綠營選民。

該綠委呼籲，賴政府應提出應對措施，而不是看著陸方打出對台政策老招，卻依舊在基層能得分，進而助攻藍營選情；若政府能提出對等的優惠補助政策，將有助於鞏固綠營士氣與民心。

鄭麗文 鄭習會

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