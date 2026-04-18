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賴總統就職演說早埋伏筆 民進黨評估觀光、陸生兩岸政治性低的先接觸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

鄭習會」後，中國大陸提出10項對台措施，外界關注賴政府是否接球。民進黨人士指出，其中有一半以上是過去曾經執行過，後因兩岸關係緊張而取消的作為，這是經貿交流政策「武器化」的產物，但民進黨也並非鐵板一塊，評估和觀光相關事宜，較大機會有進展；該人士也透露，除了觀光，民進黨對重啟陸生也一直抱持相對開放態度。

中共中央台辦日前宣布的「10項促進兩岸交流合作措施」，和觀光有關項目，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化等。

陸委會表示，自由行與團客的恢復都要經過觀光「小兩會」的磋商，並指仍待陸方做出明確政策公告。我官方立場看似給了陸方軟釘子，不過，民進黨兩岸事務人士表示，觀光、陸生這兩塊政治性低，是民進黨設定和對岸健康有序交流的優先選項，陸生部分這回10項對台措施未提及，但觀光部分是有機會解冰的。

民進黨兩岸事務人士表示，賴清德總統在就職演說時，就曾提及「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」，此脈絡延續至今亦然，我方願意交流的善意一直存在，但陸方一再設定政治前提，導致近兩年下來毫無進展，如今10項對台措施涉及觀光，會是個契機。

另有涉外人士表示，賴政府重啟兩岸觀光、直航等事宜，一個重要的參考點是恢復到蔡政府疫情前的兩岸狀態。一來兩岸目前中斷諸多交流的表面理由就是新冠疫情影響，但這早就不符合現況；再者，恢復到疫情前兩岸的觀光、直航交流狀況，僅是恢復到蔡政府時期的交流狀態，程度上有個同為民進黨政府的參考值，政治面可控，是兩岸解冰試水溫的優先標的。

但該人士也說，要能重啟觀光，陸方態度還是關鍵，目前10項對台措施僅是原則性宣示，例如，對岸人民要想來台，要申請大陸居民往來台灣通行證，在陸方仍沒有明確公告哪個城市或地區的人民可以申請，「目前兩岸談更多直航、觀光的氛圍是有的，但陸方具體政策如何執行，有待觀察，也將牽動後續進展」。

鄭麗文 鄭習會 賴清德

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