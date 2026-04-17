連賢明：兩岸產業從互補變競爭 10項對台措施效果有限
鄭習會落幕後，中共中央台辦發布10項對台措施，中經院院長連賢明表示，自由行、開放農產品這類措施過去也有，刺激內需的效果有限，而且目前兩岸已經從過去互補變成競爭，中國傳統產業跟台灣是直接競爭，價格壓力很大，如果中國內捲有所減緩，對台灣產業幫助反而比較大。
中經院今天發布最新經濟預測，儘管中東戰事干擾，因AI科技蓬勃發展、需求強勁，估今年經濟成長率達7.22%，但通膨壓力略增，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值為1.98%，逼近2%的通膨警戒線。
媒體詢問，鄭習會落幕後，中共中央台辦12日發布10項對台措施，包含台灣農漁產品輸入大陸、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）自由行試點，是否有助於提振經濟。
連賢明表示，自由行、開放農產品這類措施過去也有，刺激內需的效果有限，真正直接影響產業的是中國產能過剩、內捲等問題。
連賢明直言，兩岸很現實的議題是從過去互補變成競爭，尤其是傳統產業，目前中國跟台灣是直接競爭，價格壓力很大，石化業很有感，因此如果中國內捲有所減緩，對台灣產業幫助會比較大。
連賢明表示，近年中國大力推動AI，但這塊台灣不容易吃得到商機，一方面是因為美國訂單已經很多，至於非AI產業，台灣大多被紅色供應鏈取代，現在兩岸是偏向競爭關係。
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