【即時短評】是「鄭麗文路線」 還是找回了國民黨路線？

「鄭習會」落幕，餘波卻在國民黨內持續擴散。國民黨副主席蕭旭岑直言「鄭麗文路線已然確立」，甚至有助藍營候選人強化論述、反擊民進黨的「抗中保台」。但綠營大老林濁水的反問同樣犀利，他直言：「國民黨親美派真的這麼不堪一錘？眾大諸侯、眾立委都不掙不扎？」

這不只是路線之爭，而是國民黨的痼疾；亦即要不要、敢不敢重新掌握話語權的老問題。長期以來，國民黨在選戰中最難跨越的門檻，正是國家認同與兩岸議題；不論地方治理表現如何、候選人條件再好，「親中」標籤總是能一夕間主導戰局，使原本應回歸民生的選舉轉向統獨對決。這種結構性困境，使國民黨始終難以擺脫被動挨打的局面。

是以，「鄭習會」的政治意義未必只在於兩岸互動本身，而在於是否為國民黨創造了重新定調路線、詮釋兩岸關係的契機。鄭麗文試圖將兩岸議題從「風險」轉為「機會」，以「和平興台」為核心論述，淡化對抗、強調交流，並連結經濟與民生；這樣的操作雖褒貶不一，某種程度上，卻正在改變過去藍營面對意識形態議題時的被動姿態。問題在於，這條路線是否已有足夠的黨內支持？

鄭麗文近來的表現，似已逐漸擺脫外界對其「弱勢主席」的質疑；從高規格的兩岸互動、節奏分明的論述鋪陳，到明確的史觀主軸，她為自己在黨內建立了一定程度的權威。這對一個非「國民黨典型」出身的黨主席而言，堪稱一次戰略翻轉。

然黨內的疑慮並未完全消散，部分被歸類為「親美派」的政治人物，以及基於選舉現實考量的地方勢力，對此仍抱持觀望。他們擔心的不只是「鄭麗文路線」，更是這條路線在主流民意中的接受度。畢竟「親中」標籤的殺傷力非常巨大，一旦操作不慎極可能反噬選情。這種顧慮並非毫無來由，但若因此選擇退縮，問題也不會自動消失。

國民黨過去在敏感議題上多採取模糊策略，試圖在不同立場間維持討好與平衡，結果往往既無法說服中間選民，也難以鞏固自身支持者；「不表態」從未帶來安全，反而加深核心群眾的疏離。「鄭麗文路線」至少提供了一種可能，亦即正面迎戰「深水區」，而非一味閃避。但她面對的挑戰，在於如何說服所謂的「主流民意」，若能在維持現狀的前提下，透過兩岸交流降低風險、透過經濟互動創造利益，未必沒有爭取中間選民的空間。

在「抗中保台」與「全面交流」之間，多數選民更在意的是台灣主體性；誰能在兩者間找到平衡點，誰就有機會取得優勢。反之，若國民黨始終停留在防守位置，任由對手定義話語和議題，那不論多麼「謹小慎微」都難以改變選戰結構。問題不該是「要不要鄭麗文路線」，而是「如何設法讓這條路線可行」。這不僅需要黨中央的論述能力，也考驗地方政治人物的轉譯能力；「鄭麗文路線」必須轉化為民眾的具體利益，才可能顯現其欲達到的政治效果。

鄭麗文提出的方向未必完美，也仍待檢驗，但至少提供了一個起點。接下來的關鍵，不在於內部質疑聲音是否存在，而在於國民黨能否從辯論中凝聚共識，讓這條路線從個人大膽的政治試驗轉化為全黨戰略。選民最終會用選票回答一切，而在這之前，國民黨恐須先回答自己：鄭麗文是塑造了自己的路線，還是找回了國民黨的路線？