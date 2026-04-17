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統獨互槓 鄭麗文訪陸申請補助掀論戰

聯合報／ 記者張文馨鄭媁黃婉婷蔡晉宇王小萌／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，遭爆料一行卅五人、六天共四八○萬元的經費，國民黨向台灣民主基金會申請補助。民進黨批「鄭麗文一手拿民主經費，一手參拜中共獨裁者」，國民黨則反擊，在野黨訪問大陸，恰恰顯示台灣是民主自由國家。基金會表示，政黨都可依國會席次分配數額申請經費，但全案未進入核銷階段，相關提醒和建議將提至董監事會議處理。

根據立法院決議和基金會預算書，台灣民主基金會就政黨外交及民主深化交流業務的相關補助，每年匡列最多三千萬元，國民黨約可分配一千三百多萬元。基金會表示，根據國民黨所提計畫書說明，國民黨透過實地參訪，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸的民眾及台商了解台灣民主發展現況。基金會執行長廖達琪說，基金會政黨補助是依各黨國會的席次分配數額，通常基金會尊重政黨，也會提醒。

基金會表示，全案未進入核銷階段，將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。依照該會捐助暨組織章程第十八條第三款規定，「不得贊助涉及統獨之活動」；此案受到各界關切，相關提醒和建議將提至董監事會議處理。

知情人士說，鄭麗文在大陸訴求「反台獨」，成為最大爭點，但國民黨送交的計畫書中並未提及政治訴求，且綠營和獨派團體多次爭取補助也主張「反併吞」、「反統一」，未來是否也比照拒絕補助？基金會董事長韓國瑜前天才召開例行董事會，除非韓認為有必要、且經三分之一以上董事提議而召開臨時董事會，並經議決反對相關補助；否則國民黨單據若依程序送交基金會審議，將依既有程序核銷補助案。

基金會董事范雲質疑，鄭麗文此行不符合基金會支持民主活動的宗旨，呼籲藍營撤回申請，她會在下次開會時持續監督。行政院發言人李慧芝說，基金會被中國制裁，國民黨仍申請經費會晤中共領導人習近平，令人訝異「鄭主席有談民主人權嗎？」

國民黨文傳會主委尹乃菁說，基金會成立是為推動台灣政黨與智庫和全球交流，宣揚台灣的民主自由和人權價值，國民黨合法向基金會提出申請。國民黨也指出，民主基金會向來以報帳審查嚴謹著稱，此次訪陸費用公開透明，完全經得起檢視；對比行政院長卓榮泰赴日包機看球賽的疑雲未解，國民黨作法光明正大。

孫文學校總校長張亞中說，願主動捐助四八○萬元，專款專用支應此次訪問。

鄭麗文 鄭習會

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