國安人士：陸藉鄭習會鋪路川習會

「鄭習會」後，中共中央台辦宣布推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化等十項涉台措施。國安人士昨天表示，中共宣布的十項措施並非核心，而是北京藉鄭習會操作「反日、反美、反軍購」等三大主軸，並透過與我在野黨互動對外傳遞政治訊號。

國安人士指出，「鄭習會」後外界關注的「十項惠台措施」並非核心，真正戰略意義在於北京當局藉由此次會晤，同步推進「反日、反美、反軍購」等三大對外宣傳軸線，並透過與台灣在野黨的「黨對黨」互動，為相關敘事提供來自台灣的背書，意圖在國際間重塑台海議題話語權，特別是為即將登場的美中領袖「川習會」鋪路。

至於「十項惠台措施」，國安人士直言，無新意且多屬過去政策的重複或調整，甚至部分是中方曾自行限縮後再釋出的措施，實質意義有限。