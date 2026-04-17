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鄭麗文：總統別緊張「無人機應送奶茶不應送飛彈」

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰／台北報導
國民黨主席鄭麗文接受館長陳之漢直播專訪。圖／擷取自館長惡名昭彰直播頻道
國民黨主席鄭麗文接受館長陳之漢直播專訪。圖／擷取自館長惡名昭彰直播頻道

鄭習會」後陸方宣布十項對台政策，卻遭民進黨質疑為糖衣毒藥、統戰。國民黨主席鄭麗文昨表示，「他們愈這樣講愈失民心」，但老百姓不傻，觀光旅遊業會看不懂嗎，民進黨要選舉的人敢出來反對？國民黨副主席張榮恭表示，國民黨不會強調國家統一，要讓和平的過程長一點，「兩岸關係的終局解決還不到時候，請賴清德總統不要緊張。」

鄭麗文昨接受「館長」陳之漢直播專訪時表示，在訪陸前、行程中，從頭到尾不可能去談軍購。草案已送到立法院，正開始協商走正常審查程序，國會有國會的攻防，不能因任何會面就去干預國會的制度。

談及與中共總書記習近平的互動，鄭麗文說，習近平是特別有歷史情懷、重視民族感情的人。當台灣人不否認、也珍視這份民族感情時，心靈才會契合，什麼話都好說，就不會喊打喊殺了；更重要的是，這不只是習個人的態度而已，這次接觸到中共官員，私下聊天都是這樣。

她提到，中央台辦主任宋濤、副主任潘賢掌都曾駐紮戰地，親身見識過戰爭殘酷，由衷希望兩岸不要打仗，不是只有台灣人這樣想。因此，大家要對和平有信心，也要對北京希望和平的意願有信心。「無人機應該是來送珍珠奶茶的，不是來送飛彈的。」

國民黨智庫副董事長李鴻源說，對岸拋出兩岸直航等大禮包，不要覺得每件事情都是裹著糖衣的毒藥，例如農產品賣給大陸，陸客可以來台觀光，可以讓旅遊業賺到錢，都是很切身的事情，呼籲政府專業面對。大家互相認識，假如把兩邊的經濟共同利益全部綁在一起時，戰爭的可能性就會降低很多。

鄭麗文 鄭習會 館長 賴清德

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