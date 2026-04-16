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陸對台措施挨批糖衣毒藥 鄭麗文：民進黨要選舉的人敢出來反對？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受館長陳之漢直播專訪。圖／擷取自館長惡名昭彰直播頻道
國民黨主席鄭麗文今接受館長陳之漢直播專訪。圖／擷取自館長惡名昭彰直播頻道

鄭習會後，陸方宣布十項對台政策，民進黨稱是糖衣毒藥、統戰。國民黨主席鄭麗文今天表示，「他們愈這樣講愈失民心，」老百姓不傻，大家不是第一次出來看世界，觀光旅遊業會看不懂嗎？民進黨要選舉的敢出來反對嗎？

鄭麗文今晚接受館長陳之漢直播專訪時強調，在訪陸前、行程中，從頭到尾不可能去談軍購。草案已送到立法院，正開始協商走正常審查程序，國會有國會的攻防，不能因任何會面就去干預國會的制度。

談及與中共總書記習近平的互動，鄭麗文說，習近平是特別有歷史情懷、重視民族感情的人。當台灣人不否認、也珍視這份民族感情時，心靈才會契合，什麼話都好說，就不會喊打喊殺了；更重要的是，這不只是習個人的態度而已，這次接觸到中共官員，私下聊天都是這樣。

她提到，中台辦主任宋濤、副主任潘賢掌都曾駐紮戰地，宋濤曾在槍林彈雨中幫敘利亞撤僑，潘賢掌曾駐紮伊拉克，有天醒來，炸彈把外館的車都砸了。他們親身見識過戰爭的殘酷，由衷地希望兩岸不要打仗，不是只有台灣人這樣想。

鄭麗文說，大家要對和平有信心，也要對北京希望和平的意願有信心。科技的進步不是用來打仗，是用來造福人類的，「無人機應該是來送珍珠奶茶的，不是來送飛彈的。」

她認為，陸方祭出十項和平紅利「非常有誠意」，民進黨卻說是糖衣毒藥、是統戰，「他們愈這樣講愈失民心，」老百姓不傻、台灣又不傻，大家不是第一次出來看世界，觀光旅遊業會看不懂嗎？而且這是在國民黨還在野、民進黨執政的情況下，對方只能講到這樣。等到2028政黨輪替後，當然會更多，交流可以全面正常化。

鄭麗文說，各行各業早就知道，真正的解方要等到2028。觀光旅遊業每天穿梭在談，「陸方都很願意放，是台灣這邊不要」。所以看到此行這麼順利，大家吃了定心丸，不只是對和平放心了，連2028政黨輪替後，大陸的善意還在不在，大家本來都不確定，現在心定了。

此外，陳之漢問及2026選情，鄭麗文仍認為，大環境是有利於在野黨，大家對民進黨已經忍無可忍，對賴清德總統非常失望，他的偏執發揮到極致，連民進黨自己都快受不了他。大罷免一敗塗地，就說明台灣的選民是看得清楚的。加上整體國際、兩岸環境，大家都知道要團結下架民進黨，藍白不會再像2024年那樣。

鄭麗文表示，上半年會盡快完成所有的提名，完成藍白合的前期工作，讓最適合的候選人出線，再把每個縣市在野力量整合好，以團結的在野力量去對抗民進黨。重點突破的目標包括屏東、台南、高雄，嘉義縣也值得努力。

她提到，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷是一個很好的開始，她從大陸一回來就請黨部研擬輔選計畫，趕快和他接上線，全力力挺。她跟民眾黨主席黃國昌談過很多次，雙方都很清楚，2028年一定要執政，否則在野黨的路都不用走了。

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