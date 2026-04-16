鄭麗文赴陸費用申請補助 國民黨：符合民主基金會宗旨、經得起檢視

國民黨主席鄭麗文率團赴陸費用，已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費480萬元。台灣民主基金會今再度說明，全案尚未進入核銷階段；國民黨表示，民主基金會向來以報帳審查嚴謹著稱，國民黨此次訪陸的費用公開透明，完全經得起民主基金會的檢視。

國民黨今表示，申請民主基金會補助，遵循憲政體制，兩岸和平、台海穩定，台灣民主才有充分發展的土壤和空間。兩岸交流合作，疊加善意，大陸民眾會感到台灣的民主對兩岸的和平發展是助力，能充分體會並欣賞台灣民主制度的優點，不但與民主基金會的宗旨沒有扞格，更是鞏固台灣民主體制之所需。

國民黨強調，對比行政院長卓榮泰赴日包機看球賽的疑雲未解，國民黨的做法光明正大。