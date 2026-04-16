鄭習會落幕…張榮恭：兩岸關係終局解決不到時候 賴總統不要緊張

「鄭習會」日前落幕，國民黨副主席張榮恭隨行國民黨主席鄭麗文訪陸。張今晚接受廣播節目專訪，表示國際上無人認為大陸會放棄國家統一的目標，但國民黨知道統一的時間不成熟，不會強調國家統一，要讓和平的過程長一點。兩岸關係的終局解決還不到時候，請賴清德總統不要緊張。

張榮恭今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪。他首先談及國民黨此次訪陸，向民主基金會申請經費問題。他說，國民黨推動兩岸交流，國民黨使用經費確實有相當的一部分是向民主基金會申請，這不是從鄭習會開始，是從民主基金會成立以來都是如此。按照民主基金會規定，各政黨都可申請，能夠推動兩岸和平，對台灣最為關鍵，不需用這些事情來阻撓國民黨推動兩岸和平的意志跟行動。

張榮恭強調，國民黨去大陸主要是強調和平。賴清德、行政院長卓榮泰不斷強調憲政體制。憲法增修條文第一句話的前5個字就有「統一」二字，兩岸關係條例的前言前5個字也有「統一」兩個字，根據憲法，其實沒有台獨的空間。因此國民黨在台灣主張反對台獨，到大陸一樣主張反對台獨。

本次大陸公布惠台措施，包括兩岸增設直航點，陸委會表示，「樂見健康有序的交流」。張榮恭說，陸委會的心態不健康，且在破壞秩序，疫情後的這幾年，台灣民眾到新疆旅遊其實是絡繹於途，陸委會官員沒有去過大陸，不了解情況，或者故意掩蓋事實。台灣民眾真的很喜歡去新疆旅遊，開烏魯木齊的航點非常有必要，何況疫情前本就有開往烏魯木齊跟台灣的直航航班，現在只是恢復而已。沒人搭的時候，航空公司不會做虧本生意。

張榮恭說，大陸宣布10項惠台措施，陸委會官員立刻講糖衣毒藥，按照賴清德對兩岸關係的定位，陸委會官員沒有資格對兩岸關係再發表意見，因為賴清德定位兩岸是「國與國關係」，關於兩岸關係，請由外交部來發言。陸委會官員愈發言，愈彰顯兩岸非國與國關係。主持人追問，陸委會該廢嗎？張說，確實是這樣，因為陸委會的存在是根據「兩岸不是國與國關係」的憲法定位而來。

張榮恭說，國際上沒有人認為大陸會放棄國家統一的目標，腦袋稍微清楚一點的人大概都知道大陸此目標絕對不會改變，問題從大陸的角度來思考，大陸認為兩岸關係只有和平統一跟武力統一兩條路可走。對台灣來講，國民黨在台灣在野而也想執政，知道統一的時間不成熟，因此國民黨不會強調國家統一，要讓和平的過程長一點，時間長一點，空間大一點，馬英九時期已獲得證明。

張榮說，賴清德上任不到兩年，大陸舉行4次圍台軍演；前總統蔡英文執政的最後兩年，大陸舉行了2次圍台軍演，可見台海局勢愈來愈急迫。無法叫大陸放棄統一的目標，但希望和平的過程可以長、空間可以大，這是國民黨希望努力的，兩岸關係的終局解決還不到時候，現在還不到談的時候，請賴總統不要緊張。

張榮恭批，賴清德真的是用台獨在招來戰爭。若按照賴清德的道路走下去，國民黨放棄推動任何兩岸和平的行動，台灣勢必走入極端危險的境地，他不認為美國會樂見這種狀態，所以對鄭麗文的訪問，美國表示樂見，美國也希望兩岸能夠對談。