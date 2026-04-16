鄭習會後輿論操作升溫 國安人士：北京藉此對外宣傳台灣反日美反軍購

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面，引發外界討論。國安人士今天分析，中共於鄭習會後宣布的「10項措施」並非核心，而是北京藉由鄭習會操作「反日、反美、反軍購」等3大主軸，並透過與台灣在野黨互動對外傳遞政治訊號。

中共中央台辦12日上午宣布10項涉台政策措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

國安人士指出，「鄭習會」後外界關注的「10項惠台措施」並非核心，真正戰略意義在於北京當局藉由此次會晤，同步推進「反日、反美、反軍購」等3大對外宣傳軸線，並透過與台灣在野黨的「黨對黨」互動，為相關敘事提供來自台灣的背書，意圖在國際間重塑台海議題話語權，特別是為即將登場的美中領袖「川習會」（美國總統川普會晤中國國家主席習近平）鋪路。

國安人士表示，此次「鄭習會」在宣傳布局上具有高度整合性，3大主軸彼此呼應。

「反日」主軸上，北京試圖將日本重新貼上「新軍國主義」標籤，透過強調「中華民族共同抗日記憶」將台灣納入其歷史敘事，並操作慰安婦、釣魚台及歷史教科書等議題，進一步質疑台日合作的正當性，甚至將政府對日政策定性為背離民族情感。

「反美」主軸方面，國安人士指出，北京當局把民主友盟定性為台海議題的「外力」，意圖將台灣議題內政化、「一中框架化」，這是為即將到來的「川習會」鋪路的關鍵敘事；北京想向川普政府傳達，台灣議題本來是中國人自己的事，是美國介入才讓它變得複雜。

國安人士說，北京意圖對外傳達「台灣議題是中國內部事務」論述，同時將美國對台軍售與民主國家支持指稱是「外力干涉」，透過強化「疑美論」來釋放「美國不可靠」訊息，藉此影響國際社會與美方決策。

至於「反軍購」主軸，國安人士指出，近年在野黨在立法院杯葛國防預算與軍購案，已與北京論述形成呼應。北京對外宣稱台灣民意不支持軍購，台灣在野黨則批評軍購浪費資源，兩者形成「多源印證」效果，進一步影響國際觀感並達到削弱台灣自我防衛能力的戰略目標。

國安人士表示，整合此3大主軸的核心支點就是「鄭習會」，即透過台灣主要在野黨領袖赴中，為北京的論述提供「來自台灣」佐證，並在美中互動前夕塑造「台灣不支持美國與軍購、傾向和平交流」的敘事。

至於中共的「10項惠台措施」，國安人士直言，無新意且多屬過去政策的重複或調整，甚至部分是中方曾自行限縮後再釋出的措施，實質意義有限。

國安人士指出，檢驗北京善意的指標，應包括停止對台軍事騷擾、停止對台灣國際參與的打壓、停止灰色地帶侵擾、停止統戰、停止認知作戰，以及恢復與台灣民選政府對話等6項，但此次均未觸及這些關鍵議題。