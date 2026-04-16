快訊

115會考倒數一個月！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看

戰火未平…俄軍大規模夜襲釀14死 烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

媽祖應允？孝媳哭求白沙屯媽找失聯婆婆 今仙姑廟前大排尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文訪陸480萬經費惹議 梁文傑：令人驚訝、說不過去

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
16日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
16日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

國民黨主席鄭麗文近日率團訪陸，據「鏡報」報導，鄭麗文訪陸6天行程共花費480萬元費用，且並非自己買單，而是向台灣民主基金會申請經費。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑16日下午於例行記者會表示，「我個人是蠻驚訝的，這個無論如何都講不過去。」

梁文傑指出，民主基金會成立的目的，是透過政黨、學者、智庫及民間團體交流，讓國際社會認識台灣民主成就，進而突破中共在外交上的封鎖。他並表示，基金會補助款應朝上述方向運用，「怎麼會補助一筆錢去跟中共做交流」。梁文傑強調此舉「無論如何都講不過去」。至於基金會為何認為合理，他表示「我個人是蠻驚訝的」。

據此前報導，台灣民主基金會執行長廖達琪今早指出，基金會自成立以來即設有政黨特別補助款，主要用途為推動民主與人權。例如此次鄭麗文訪陸，申請時可能以赴大陸宣揚民主人權等理由提出，基金會通常都是給予尊重，同時也會提醒應以民主人權或拓展台灣外交為原則。

廖達琪並表示，鄭麗文訪陸也是一種外交行為，「不能說敵對就不交往」，她舉例，美國總統川普也將前往中國大陸進行交涉，目的在於解決問題，外交仍是重要手段，因此基金會基於此理由補助政黨從事外交活動。

鄭麗文 鄭習會 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

鄭麗文訪陸台灣民主基金會埋單 廖達琪：合法申請都尊重

鄭麗文登陸請補助 陳以信諷：把大陸事務視為對外 民進黨不是該高興？

【重磅快評】綠營搬錢打選戰 鄭麗文不能拿補助作交流？

鄭麗文訪陸申請補助 林俊憲批不要臉：有跟習近平談台灣民主？

相關新聞

鄭麗文訪陸480萬經費惹議 梁文傑：令人驚訝、說不過去

國民黨主席鄭麗文近日率團訪陸，據「鏡報」報導，鄭麗文訪陸6天行程共花費480萬元費用，且並非自己買單，而是向台灣民主基金會申請經費。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑16日下午於例行記者會表示，「我個人是蠻驚訝的，這個無論如何都講不過去。」

鄭麗文率團赴陸費用申請補助 民主基金會：尚未核銷、不贊助涉統獨活動

媒體報導，國民黨主席鄭麗文率團赴中費用，已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。台灣民主基金會今天下午再度說明，...

陸10項措施推遠洋漁船靠港 梁文傑：這就叫「先卡住後施惠」

針對中共宣布的10項惠台措施，其中推動「台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」，陸國台辦稱這是為台灣漁民辦實事。對此，陸委會表示，這個叫做「先卡住後施惠」。

6天花480萬…民進黨：鄭麗文訪中全民埋單 有和習近平提過民主人權嗎？

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨主席鄭麗文去中國見中國國家主席習近平，國民黨自己不出錢，而是向台灣民主基金會申請補助由國庫埋單，「習鄭會」有提過民主人權嗎？國民黨憑什麼要人民納稅錢埋單？請國民黨向國人說明清楚。

【重磅快評】綠營羞辱鄭麗文 反證習近平務實釋善意

鏡檢又出獨家，指鄭麗文率團訪問大陸，向外交部轄下民主基金會申請480萬補助。並稱民主基金會被中共列為「台獨分子關聯連機構」加以懲處，鄭麗文用台獨的錢「陷習近平於不義」。其實，大陸不介意國民黨向外交部機構申請訪問經費，足以證明鄭麗文所言不虛：「總書記展現務實善意」。

鄭麗文訪陸申請補助 林俊憲批不要臉：有跟習近平談台灣民主？

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，是向台灣民主基金會申請經費。國民黨證實，是合法申請從事政黨交流。民進黨立委林俊憲表示，光名目就根本不符，「難道鄭麗文有跟習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗？」拿台灣納稅人的錢跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣，「不要臉。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。