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鄭麗文率團赴陸費用申請補助 民主基金會：尚未核銷、不贊助涉統獨活動
媒體報導，國民黨主席鄭麗文率團赴中費用，已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。台灣民主基金會今天下午再度說明，全案尚未進入核銷階段；另提到，台灣民主基金會不得贊助涉及統獨的活動。
鏡報報導，國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，6天共新台幣480萬元的費用向外交部捐助成立、立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請補助經費。該筆經費已完成台灣民主基金會內部簽核，正循程序撥補給國民黨。
台灣民主基金會下午再次說明，全案尚未進入核銷階段。台灣民主基金會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。
台灣民主基金會也提到，台灣民主基金會捐助暨組織章程第18條第3款規定，不得贊助涉及統獨之活動。有關補助案等行政作業一切依法依規處理。此案受到各界關切，相關提醒和建議將提至董監事會議處理。
台灣民主基金會上午曾發布新聞稿指出，「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書述明推展台灣自由民主理念至中國，台灣民主基金會依「政黨補助計畫作業要點」原則依程序處理。
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