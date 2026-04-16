陸10項措施推遠洋漁船靠港 梁文傑：這就叫「先卡住後施惠」

針對中共宣布的10項惠台措施，其中推動「台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」，陸國台辦稱這是為台灣漁民辦實事。對此，陸委會表示，這個叫做「先卡住後施惠」。

16日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。梁文傑表示，推動「台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」這項政策的做法，其實和中共過去對鳳梨、釋迦、蓮霧等水果一樣，先找一些理由把你卡住，然後現在又說要開放，這就叫做「先卡住後施惠」。

他進一步說明，遠洋漁船也是相同情況。其實從2012年開始，台灣遠洋漁船在外海捕撈的漁獲，就可以在大陸部分港口停靠和卸貨，而這些港口也需經我方農業部漁業署許可。

不過他指出，從2021年開始，陸方改要求必須先註冊。台灣許多遠洋漁船多次申請登錄註冊卻遭駁回，且原因不明，往往以各種理由不予通過。因此最近3年來，已沒有遠洋漁船直接進入中國港口進行漁貨卸貨，現在多是將漁獲運回台灣港口，經冷凍加工處理後，再出口到大陸。

梁文傑指出，現在中共將10項惠台措施納入遠洋漁船，就是將過去這3年來的刁難加以放鬆，簡單講就是不再刁難，或是「放鬆對你的刁難」。他強調，這並不是什麼了不起的新措施，而是與台灣農漁產品情況一樣，都是「先卡住後施惠」的一個例子。