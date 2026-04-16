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6天花480萬…民進黨：鄭麗文訪中全民埋單 有和習近平提過民主人權嗎？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵表示，鄭麗文訪中全民買單，有和習近平提過民主人權嗎。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人林楚茵表示，鄭麗文訪中全民買單，有和習近平提過民主人權嗎。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨主席鄭麗文去中國見中國國家主席習近平，國民黨自己不出錢，而是向台灣民主基金會申請補助由國庫埋單，「習鄭會」有提過民主人權嗎？國民黨憑什麼要人民納稅錢埋單？請國民黨向國人說明清楚。

林楚茵指出，根據媒體報導，鄭麗文赴中團6天35人，機票、住宿、膳食與零花費用高達480萬元，而這筆錢國民黨全部向台灣民主基金會申請經費。

林楚茵說，台灣民主基金會的經費，大多由外交部編列，目的是提供各政黨從事民主人權的國際交流，台灣民主基金會還被中共列為重點制裁對象；離譜的是，鄭麗文去中國面見習近平，竟然不是國民黨自己出錢，而是由國庫埋單。

林楚茵表示，中共併吞台灣的惡意昭然若揭，即便在鄭麗文赴中期間，解放軍的軍機軍艦擾台，不但沒有中斷，更追加了實彈射擊的威嚇。她質疑，鄭麗文一手拿民主經費，一手參拜中共獨裁者；同時，國民黨則為了「習鄭會」，一再阻擋國防特別預算條例，卻要人民埋單自己的中國行，到底憑什麼？請國民黨，說清楚講明白。

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