【重磅快評】綠營羞辱鄭麗文 反證習近平務實釋善意

鏡檢又出獨家，指鄭麗文率團訪問大陸，向外交部轄下民主基金會申請480萬補助。並稱民主基金會被中共列為「台獨分子關聯連機構」加以懲處，鄭麗文用台獨的錢「陷習近平於不義」。其實，大陸不介意國民黨向外交部機構申請訪問經費，足以證明鄭麗文所言不虛：「總書記展現務實善意」。

北京現階段戰略目標是成為全球和平穩定力量，根本不會被懲獨措施綁住手腳。反而綠營替習近平新人設大內宣。

外交部捐助成立的民主基金會，被中共認為打著民主人權旗號，在國際宣揚台獨，破壞「一中原則」。2022年美國眾院議長裴洛西訪台，基金會被大陸視為推手之一，列為重點制裁對象。禁止其與大陸組織、企業或個人合作，並嚴禁資助或服務該基金會的實體。但這些懲處，並不包括禁止基金會資助團體赴陸交流，推動兩岸和平。習近平何難堪之有？

大陸反獨相當務實，早在處理與美國國務卿魯比歐互動，就見捨小取大的靈活彈性。魯比歐擔任聯邦參議員時是反中鷹派，2020年遭北京制裁。去年魯比歐擔任川普的國務卿，中共當局即就中美關係需要，由外長王毅與之展開多次對話。川普訪陸，預計魯比歐將隨行。習近平的大國政治棋盤裡，反獨懲獨是手段並非目的。他能接受魯比歐，還會在意國民黨用民主基金會的錢嗎？

自取其辱的是賴政府，以為羞辱國民黨「缺錢去大陸」就能噁心習近平。殊不知，這一爆料，讓先前抹紅鄭麗文等人接受中共招待的側翼大翻車。國民黨依法申請經費，綠委范雲說，不符基金會補助各政黨推廣民主人權理念。然而，綠營人士拿民主基金會預算自肥、租用歐洲議會小房間讓蕭美琴唱獨腳戲，這對促進世界民主人權有何具體成效？

更何況，沒有和平，民主人權要如何實踐？國民黨用納稅人的錢赴陸，重啟國共對話降低台海緊張。中共當局為恢復交流宣布對台十項措施，促進理解消融敵意。和平穩定有利發展民生，才能維護現況。相比之下，綠營花錢請國際仇中勢力宣揚台獨，製造台海兵凶戰危有利人權與民主嗎？

諷刺的是，大內宣機器透過鏡檢稱「卓榮泰完成台日斷交以來最重大外交突破，都得自掏腰包」，抨擊國民黨要民主基金會「埋單」缺乏正當性。明明卓揆再三聲稱私人渡假包機遊日，怎麼遇到對付國民黨，私人渡假就變成外交大突破？

中美關係轉變傾向和平對話，賴政府無力因應就只剩語無倫次羞辱鄭習會。范雲叫韓國瑜收回四百萬，正好讓國際看看賴政府面對習近平和平攻勢有多焦慮。1.25兆軍購號稱建立抗中韌性，然而執政黨的信心竟被480萬擊垮。