鄭麗文盼「賴鄭會」綠：先表示誠意再說

「一手見面、另一手又要彈劾總統賴清德，很難讓人感受到誠意！」綠委吳思瑤說。針對國民黨主席鄭麗文近日表示盼與賴總統見面，總統府發言人郭雅慧16日回應，國民黨應先審1.25兆的《國防特別條例》；綠委許智傑受訪時則說，其實賴總統曾盼與在野黨主席見面遭拒，若要見面需公開、設定主題。

國民黨主席鄭麗文在出訪中國前後，都頻頻向總統賴清德喊話，希望可以進行朝野領袖對談。她15日在中常會上也說，國共都能坐下來談，民進黨為何不能跟在野黨坐下來面對面溝通？即便不願意談兩岸，國內憲政僵局也片刻不能耽擱，誠懇向賴清德遞出橄欖枝，希望民進黨看見她十二萬分誠意。

全民檢視朝野對話

對此，總統府發言人郭雅慧受訪時表示，鄭麗文回來後，是否能趕快審理《國防特別條例》？希望立法院當中，不分朝野共同為國家安全、國家利益先盡速完成法案審查。

民進黨立委許智傑受訪時表示，去年6月18日總統賴清德就曾經邀請在野黨共商國是，卻遭到藍白抵制。他個人也樂見鄭麗文願意拋出與賴總統會面的想法，但需要：第一、過程公開、全民檢視；第二、設定主題，包括台灣主權、總預算、軍購案、人事同意權等，都應該放下歧見化解僵局，才是國人所樂見的政治。

民進黨團書記長范雲受訪時也指出，國民黨一方面說主席想要見賴總統，另一方面又在立法院提早發動彈劾賴總統的動員令，一手要求見面，卻又同時下毒手的作法，很難讓人感覺到有誠意。

鄭麗文赴中仍有疑慮

「鄭麗文應該先見國民黨立委與縣市長參選人！」民進黨立委吳思瑤強調，國民黨才剛「超前部署」宣布甲級動員，預告彈劾賴清德總統，鄭麗文卻同時拋出會面說法，「鄭麗文稱要和賴清德見面是真心的嗎？是出於善意和誠意嗎？」

吳思瑤進一步表示，鄭習會之後仍有諸多爭議與疑問待釐清，例如「惠台十大政策」是否以犧牲中華民國主權為代價？她呼籲鄭麗文不要用與賴總統見面來轉移焦點，如果要見面，不如與自家藍委與縣市長參選人好好討論一下軍購案到底中國給了怎麼樣的壓力？軍購案還要推進，亦或遂了習近平的意，無限期延宕？

美伊熱戰卻仍談判

「美國與伊朗打那麼兇，雙方近來還是進行談判！」國民黨立委賴士葆受訪時表示，美國雖對伊朗發動斬首行動，但雙方還是坐下來談判，兩岸也應該好好坐下來談判，而國內兩黨亦是如此。他強調「見面三分情」，美伊展開對談後股市就回溫了，大家都期待可以對談。

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