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鄭麗文訪陸申請補助 林俊憲批不要臉：有跟習近平談台灣民主？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸向台灣民主基金會申請經費，民進黨立委林俊憲質疑，光名目就根本不符，「難道鄭麗文有跟習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗？」圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸向台灣民主基金會申請經費，民進黨立委林俊憲質疑，光名目就根本不符，「難道鄭麗文有跟習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗？」圖／聯合報系資料照片

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，是向台灣民主基金會申請經費。國民黨證實，是合法申請從事政黨交流。民進黨立委林俊憲表示，光名目就根本不符，「難道鄭麗文有跟習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗？」拿台灣納稅人的錢跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣，「不要臉。」

林俊憲表示，鄭麗文訪中的錢，居然敢向民主基金會申請補助？離譜到極點，首先，台灣民主基金會乍看之下像是民間組織，但其實是因應台灣的特殊外交處境，需要一個非政府獨立機構來推展外交，因此由外交部在2002年籌設成立，歷任立法院長擔任董事長，現在的董事長是韓國瑜。

「民主基金會的錢從哪裡來？」林俊憲表示，這個他很熟悉，因為每年基金會預算書都要送到立法院審查。換言之，基金會使用的都是公帑、需受國會監督。

林俊憲表示，翻查了預算書，國民黨申請的政黨補助，應該是在「政黨外交及民主深化交流業務」這項計畫。而計畫緣由是這樣寫，「為鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權之活動，及促進對民主與人權理論和實務之研究與推動，以提升台灣民主品質，並強化與國際民主接軌、推動政黨國會外交。」

林俊憲質疑，其他的都先不講，光名目就根本不符。請問國民黨一群人跑去對台灣有威脅的獨裁國家跪舔，民主在哪？人權在哪？難道鄭麗文有跟習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗？「拿台灣納稅人的錢跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣。三個字，不要臉。」

鄭麗文 鄭習會 台灣民主基金會

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