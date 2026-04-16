鄭麗文訪中經費爆議！何欣純緊咬半官方色彩 預算須公開透明

針對國民黨主席鄭麗文訪中的經費，據媒體報導是來自於台灣民主基金會，民進黨台中市長擬參選人何欣純立委上午提出質疑，認為台灣民主基金會似乎對此並沒有公開透明的機制，要求基金會要說清楚、講明白。

何欣純上午同樣出席台灣總工會115年模範勞工表揚大會，會後接受訪問時指出，台灣民主基金會的資金來源是來自於全民的，是來自於政府捐助，因此具有半官方的色彩，過去是由外交部捐資，然後董監事也由各政黨推薦，包括他的執行者就是秘書長、副秘書長等，也都是立法院院長來指派。

但根據媒體報導，國民黨主席率團訪中的經費，竟是來自於台灣民主基金會，何欣純因此質疑台灣民主基金會，以國民黨主席提出訪問的申請經費的這件案子，以及其審查的過程，為何台灣民主基金會似乎並沒有公開透明的機制，讓國人十分關心。

何欣純強調，台灣民主基金會的資金來源是來自於全民的，同時來自於政府捐助，因此基金會的審議跟基金會的一個預算的支出，不僅僅是受到法律的規範，同時也應對國人，也一定要公開，一定要有透明的機制讓大家清楚。