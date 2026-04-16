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朝野互控拿台灣民主基金會當小金庫 領政黨補助都沒客氣

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台灣民主基金會。記者杜建重／攝影
台灣民主基金會。記者杜建重／攝影

台灣民主基金會補助政黨活動行之有年，也曾成為政黨之間相互攻訐的話題焦點。藍曾控台灣民主基金會成為民進黨小金庫，綠反擊國民黨把補助款當黨產用。實際上，翻閱民主基金會的政黨補助要點和預算書等，可見朝野政黨都從民主基金會獲得補助，沒有一年漏掉。

根據外交部今年度預算書，外交部補助民主基金會近2.5億元，比起去年增加補助6000萬元。根據民主基金會今年度預算書，其中有關政黨外交及民主深化交流業務的相關補助，匡列最多3000萬元，並載明按立法院政黨席次的比例撥用。

政黨申請補助的計畫類別有五項，包含，推展與民主人權相關之活動；從事國會外交及國際民主人權交流活動；舉辦有關民主、人權之研討會、公共論壇及相關民主教育活動；辦理民主、人權相關議題之研究及出版；從事其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素養與國際能見度等相關活動。

民主基金會指出，預期效益為透過支援國內主要政黨從事國會外交及國際民主交流活動，能將我國民主化經驗推廣到國際社會，並增進我國國際能見度。

回顧民主基金會近15年年度報告，2012年起就有國民黨就中國大陸台商訪問考察團的補助紀錄，所有在立法院有立委席次的政黨都有申請補助，2016年之前，國民黨約獲得7成補助、民進黨3成；2016年後國會變天，民進黨獲得補助比率提升到6成，國民黨3成，其餘包含時代力量和親民黨也都有申請補助；2024年國民黨奪回立法院的多數席次後，政黨補助比率回到國民黨47%、民進黨46%和民眾黨7%。

民主基金會補助各政黨交流的案例，不乏赴陸交流。以2016年為例，國民黨向民主基金會申請補助計畫包含「國際青年民主聯盟亞洲青年論壇」、「中國國民黨參加世界台商聯合總會年會」、「中國國民黨參加第八屆海峽論壇」、「中國國民黨兩岸經貿合作民主交流訪問團」及「中國國民黨參加兩岸和平發展論壇」等案件。

根據民主基金會的報告，民進黨沒有赴陸交流申請補助的計畫，僅在2018年就「在台灣的中國大陸籍配偶之選舉和民主政治意向調查」申請民主基金會的政黨補助。

鄭麗文 鄭習會 台灣民主基金會

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