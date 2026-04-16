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范雲籲撤登陸480萬申請 國民黨：4月10日已獲審查通過
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，但有媒體報導指，此行花費480萬元是向台灣民主基金會申請經費。基金會董事、民進黨立委范雲說，鄭麗文訪陸行還在申請補助經費中；不過，國民黨今表示，4月10日收到台灣民主基金會發文，已經審查通過並同意補助。
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，根據「鏡報」報導，鄭麗文訪陸6天的行程共480萬元費用並非自己埋單，而是向台灣民主基金會申請經費。民主基金會董事、立委范雲表示，鄭麗文此行並未符合民主基金會支持民主活動的宗旨，呼籲撤回申請經費案，她也會在下次開會時持續監督該案。
范雲指出，台灣民主基金會昨天開會，由於鄭麗文訪中行還在申請補助經費中，董事們尚看不到資料，但她在會中已針對國民黨多件台商、兩岸相關要求補助案提出質疑，因為這些和民主基金會的成立宗旨並不相符，甚至連民主基金會董事長韓國瑜都表示這要檢討，之後補助計畫申請案應載明和民主人權有關。
不過，國民黨稍早表示，他們在4月1日向民主基金會遞件申請。並於4月10日收到民主基金會正式發文「有關貴黨申請『中國國民黨赴中國大陸交流訪問』經費補助事，業經本會審查通過並同意補助480萬元整，請查照惠辦。」
台灣民主基金會表示，國民黨所提「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑，透過實地參訪，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸的民眾及在陸台商了解台灣民主發展的現況；民主基金會依照政黨補助原則與程序處理。
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