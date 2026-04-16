鄭麗文訪陸申請補助 政院訝異：沒談民主只有「十五五」

國民黨訪陸行程共480萬元由台灣民主基金會埋單。行政院發言人李慧芝指出，基金會長期推動民主人權交流，也被中國制裁，禁止與中國組織、企業及個人合作，國民黨申請經費與中國共產黨總書記會面，令人訝異，難免讓社會質疑經費使用是否符合原本宗旨？

她也質疑，「這趟鄭主席有談民主人權嗎？就她所聽到的，沒有民主，只有十五五」。

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，遭「鏡報」爆料一行35人、6天共480萬元的經費，全向台灣民主基金會申請補助。民主基金會表示，全依政黨補助原則辦理。

行政院發言人李慧芝指出，台灣民主基金會長期推動民主、人權及國際交流，也被中國列為制裁對象，明令禁止跟中方組織、企業及個人合作，在這樣狀況之下，國民黨申請台灣民主基金會經費，跟中國共產黨總書記會面，這樣的安排滿令人訝異，也難免讓社會質疑，這樣經費使用是否符合原本宗旨。

李慧芝指，相信國人更關心實質作為，既然鄭麗文已經結束行程，就不該再延宕國防建軍計畫，應儘速通過軍購特別條例，且不應該打折扣，讓台灣有足夠實力，讓台灣人有民主自由的生活方式，「這趟鄭主席有談民主人權嗎？就我所聽到的，沒有民主，只有十五五」。

十五五為中共方面針對兩岸關係所提出的規劃，要促進「祖國統一大業」。深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅決打擊「台獨分裂勢力」，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

媒體追問，國民黨這筆申請案是否符合申請範圍，仍會核撥這筆經費？李慧芝說，台灣民主基金會不屬於行政院管轄範圍。